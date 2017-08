Sporttikortilla pääsee tutustumaan eri lajeihin ja seuratoimintaan

Pirkanmaalla on käynnistynyt yhdeksännen kerran Sporttikortti-kampanja. Opettajat jakavat eka- ja tokaluokkalaisille oman Sporttikortin, jolla pääsee kolmesti maksutta tutustumaan erilaisiin liikuntamuotoihin.

Oman Sporttikorttinsa opettajaltaan saa runsaat 11 000 eka- ja tokaluokkalaista Pirkanmaalla, Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Kaikki tutustuminen tapahtuu kouluajan ulkopuolella. Korttiin sisältyy kolme tutustumiskertaa. Tutustua voi esimerkiksi kolmeen eri lajiin tai käydä kokeilemassa samaa lajia kolmesti.

Kaikki harrastustarjonta on paikallisten urheiluseurojen tai vastaavien järjestämää toimintaa. Mukana on noin sata seuraa, kymmeniä lajeja ja yksittäisiä harrastuskertoja yli 900. Tarjonnan määrä lisääntyy vielä, kunhan seurat saavat kirjattua tarjontansa kalenteriin. Osa seurojen tarjoamista harjoituskerroista on erityisesti sporttikorttilaisille ja osa on normaalia syksyn toimintaa, johon sporttikorttilaiset voivat liittyä mukaan. Uusia seuroja otetaan edelleen mukaan kampanjaan.

Sporttikortin idea on tarjota pienille koululaisille mahdollisimman matala kynnys tutustua seuratoimintaa ja auttaa heitä löytämään itseään kiinnostava tapan liikkua.

Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti-kampanjan verkkosivuilta löytyvät kaikki mukana olevat urheiluseurat https://sporttikortti.hlu.fi/seurat/mukana-olevat-seurat/

Harrastustarjonta löytyy Sporttikalenterista http://sporttikortti.soft.ware.fi/

Kampanja on voimassa 15.8.-31.10.2017.