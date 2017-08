Lasse Niskalan luontovalokuvat kuvittavat Juha Tapion laululyriikat

Vesilahtelaisen Lasse Niskalan (1971–2015) luontovalokuvat kuvittavat Juha Tapion julkaisemaa Sinun vuorosi loistaa-lahjakirjaa. Kirja julkaistaan viikolla 35.

Lasse Niskala oli moninkertaisesti sekä kotimaassa että ulkomailla palkittu valokuvaaja. Hänet palkittiin muun muassa European Wildlife Photographer of the Year 2010 -kilpailussa ja Vuoden luontokuva 2012 Kasvit-sarjassa. Hän sai myös kaksi kunniamainintaa International Bio Photo Contest 2014 -kilpailussa.

Juha Tapio on moninkertaisesti palkittu artisti, joka on tullut tunnetuksi koskettavista lauluistaan. Juha Tapio valittiin vuonna 2009 Emma-gaalassa vuoden miessolistiksi ja vuonna 2014 Iskelmä Gaalassa vuoden miesartistiksi. Tapion albumit Mitä silmät ei nää sekä Ohikiitävää myivät kultaa. Platinalevyrajan Tapio on rikkonut Kaunis ihminen -albumilla sekä kahdessa päivässä platinaa myyneellä albumilla Hyvä voittaa. Juha Tapio on koulutukseltaan luokanopettaja ja asuu nykyään Tuusulassa.