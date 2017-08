Nuolihaukka saa pääskyset paniikkiin

Pihamailla kuuluva pääskysten kiihkeä varoittelu ”pislii-pislii” paljastaa verivihollisen, nuolihaukan kaartelevan taivaalla. Pääskysten ainoa keino säästää henkensä on karata korkeuksiin, sillä saalistajana on nuolennopea nuolihaukka, jonka yläpuolelle pääskyjen on ehdittävä. Muuten noutaja vie, sillä nuolihaukka ottaa pääskysenkin leikiten kiinni syöksymällä yläpuolelta suurelta nopeudella.

Törmäpääsky-yhdyskunnassa vieraillessaan nuolihaukka aiheuttaa kaaoksen ja tervapääskyjäkin olen nuolihaukan nähnyt ottavan helposti kiinni. Osa nuolihaukoista on ns. korentohaukkoja, jotka poutasäillä risteilevät loppukesällä päivät pitkät

äkillisillä kiihdytyksillään ja koukkauksillaan korentojahdissa parhailla lintujärvillä, kuten Vesilahden Vähäjärvellä ja Onkemäenjärvellä. Ikäänkuin mitään G-voimia ei olisikaan. Haukka ottaa korennon taitavasti toiseen jalkaansa, irrottaa siltä siivet ja ojentaa loput korennosta nokkaansa ilmassa liitäen.

Nuolihaukka pesii harvalukuisena Lempäälän – Vesilahden alueilla saalistaen laajoilla avomaaalueilla, mutta pesii hyvin tyypillisesti männyissä oleviin vanhoihin variksen risupesiin saarissa tai järven rannoilla. Koko maassa nuolihaukka luokitellaan elinvoimaiseksi lajiksi. Nuolihaukan poikasia olemme rengastaneet Vesilahdessa Sakoisten rantamännyissä ja Vesilahden Lampijärvellä, Keijo Ruuskanen Lempäälässä.

Nuolihaukan pesintöjen heinäkuiset etsintäretket Pyhäjärven saarille ovat jääneet lähtemättömästi mieleen, sillä rantamännyn pesäänsä vartioiva nuolihaukka tulee jo kaukaa vastaan kimeästi varoitellen ”pie -pie-pie” ja paljastaa samalla pesän sijainnin.

Nuolihaukka ja kalasääski aloittavat syysmuuton Afrikkaan jo elokuussa. Elokuussa nuolihaukat aloittavat pääskysten mukana syysmuuttonsa Afrikkaan ja palaavat pääskyjen mukana toukokuussa. Samoin varpushaukka muuttaa peippojen mukana syyskuussa Eurooppaan ja palaa peippojen kanssa huhtikuussa.

Nuolihaukasta on saatu Afrikasta vain kaksi rengaslöytöä. Toinen nuolihaukka löytyi muuttomatkan varrelta Egyptistä. Vesa Niemisen Pälkäneellä pesäpoikasena rengastama nuolihaukka löydettiin Etelä-Afrikasta sähköiskuun kuolleena. Matkaa Pälkäneeltä löytöpaikalle kertyi 9650 km.

Elokuussa aloittavat syysmuuton Afrikkaan Päiväntasaajan seuduille myös kalasääsket, joiden pesinnät Lempäälässä (6) onnistuivat tänä vuonna hyvin. Vesilahdessa varmistui yksi sääksen pesintä. Viime vuonna sääksirengastaja Keijo Ruuskanen totesi murheellisena kanahaukan tuhonneen kolme sääksen pesintää Lempäälässä.

Teksti: Hannu Järvinen