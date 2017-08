Onkikisassa on vanhanajan viehätystä

Kaikki perinteiset harrastukset postimerkkeilystä alkaen tuntuvat ukkoutuvan ja akkautuvan. Tuore kalastusalan matkailuyrittäjä Markku Korhonen allekirjoittaa havainnon ainakin siltä osin kuin se koskee vapaa-ajan kalastusta: seisovien pyydysten käyttäminen on käynyt kovin harvinaiseksi eikä niin sanottu sunnuntaikalastuskaan ole enää yleistä.

– Olen huomannut, että ala-asteikäisissä lapsissa on hirveän paljon sellaisia, jotka eivät koskaan ole käyneet pilkillä tai ongella. Se ei ole mikään ihme, sillä minun ikäisissäni vanhemmissa on paljon sellaisia, joissa ei ole yhtään erähenkeä. Miten lapset voisivat harrastaa kalastusta, jos heille ei ole näytetty, miten se tapahtuu?

Lempääläläiset muistavat Markku ”Rake” Korhosen urheiluseura Lempäälän Toivojen eli LeTo:n aktiivina. Poikana hän harrasti myös rc- eli radio-ohjattavia autoja Lempäälän Urheiluautoilijoissa. Kalastusharrastus hänellä on ollut ihan pojannatiaisesta.

– Alkuun kävin kalassa isän ja sitten kavereiden kanssa Köpin sillalla ja Hääkivellä. Näppilän sillalla on vietetty satoja tunteja, hän muistelee.

Kesälomalainen mielii kalaan, mutta miten pääsisi vesille? Mistä sitä kalaa milloinkin saisi, mitä lupia pitää olla? Kalojen alamitoista ja ottipaikoista osaa opastaa alan ammattilainen.

Korhonen toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja perusti huhtikuun alussa Make A Fish Oy -yrityksen, joka tarjoaa koulutusta ja elämyksiä kalastusmatkailupalvelun puitteissa.

– Tämä on unelmani, jossa yhdistyvät sekä harrastus että työ, sanoo Korhonen, joka räätälöi palvelunsa ja tuotteensa asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Hän järjestää moottoriveneellään venematkoja, tarvittaessa verkostonsa tuella isollekin porukalle. Välineitä on kaikenlaiseen vapakalastukseen, on liivit ja vakuutukset kunnossa.

Hän tekee asiakkaineen, olivatpa nämä yksityishenkilöitä tai yrityksiä, lyhyitä, muutaman tunnin reissuja tai tarjoaa heille muutaman päivän kestäviä kalastuksen alkeiskoulutuksia heittokalastuksesta, jiggauksesta ja pilkkimisestä. Joskus lähdetään ihan vain veneilemään ja ihailemaan maisemia.

– Lempäälä on saari, tukikohta, joka tarjoaa lukuisat mahdollisuudet. Lempäälässä Nokkatien laskuluiskalta on hyvä lähteä miltei mihin suuntaan tahansa, Vanajavedelle tai Pyhäjärvelle, ihan mihin asiakas tahtoo.

Kalamatkoilla on erilaisia teemoja eri sesonkeina. Haukea pyydetään toukokuun loppupuolella. Kuhaa alkaa saada ilta-aikaan kesäkuun puolivälistä. Ahvenesta saa isoja saaliita syksyllä.

Kalastusopas neuvoo, mitä pitää pitää mielessä, kun mattimeikäläinen tahtoo lähteä kesälomapäivän kunniaksi kalaan.

– Luvat pitää olla kunnossa. Kalastonhoitomaksu on nyt helppo suorittaa, sillä yksi ainoa lupa oikeuttaa viehekalastamiseen yhdellä vavalla ja vieheellä lähes koko Suomen alueella, pois lukien tietysti rajoitusalueet. Sen saa netistä vuorokaudeksi, viikoksi tai pisimmillään vuodeksi.

– Yhtä tärkeä asia on noudattaa turvallisuutta: viisaasti, viksusti ja selvin päin vesille pelastusliivien kanssa. Turvallisuudesta eri tingitä.

– Kuhan alamitta on 42 senttiä, evällinen taimen on rauhoitettu. Tärkeää on muistaa verestää saaliskalat heti ja säilyttää kylmässä. Nykykalastuskulttuuri on kehittynyt sellaiseki, että kaikki suuret saaliskalat vapautetaan turvaamaan poikastuotantoa ja kalakantoja. Ruokakaloiksi otetaan mieluiten välimitan kalaa, Korhonen vinkkaa.

Entä milloin kalaan on syytä lähteä, tosiaanko jo kukon laulun aikaan?

– Aina on mahdollisuus saada kalaa, kun koukku on vedessä, kuuluu kalaoppaan vastaus.

”Meillä syödään haukea”

Saija Korhosen tapaan

Fileoi hauki ruodottomaksi (netistä löytyy hyviä Youtuben opasvideoita).

Sekoita kulhoon vehnäjauhoja, ruisjauhoja, suolaa ja sitruunapippuria leivitteeksi.

Paista kuorrutetut fileet runsaassa voissa paistinpannussa.

Laita uunivuokaan kermaa ja kalapalat, joiden päälle suolakurkkuviipaleita. Kypsennä 200-asteiseissa uunissa noin tunnin ajan. Tarjoile muusin kanssa.