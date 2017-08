Juha-Pekka Vuorinen on Hiisi-Golfin seuranmestari

Tänä kesänä Hiisi-Golfissa juniorijäsenet pelaavat ilmaiseksi.

Hiisi-Golfissa ei nuorten harrastaminen ole ainakaan maksujen suuruudesta kiinni. Seuran hallitus päätti, että tällä kaudella kaikki Hiisi-Golf ry:n jäsenmaksun maksaneet juniori-ikäiset (21 v tai alle) saavat kausikortin Hiisi-kentälle. Seuran juniori-jäsenyyden hinta tänä vuonna on 35 euroa. Hiisi-kenttä on 6 väyläinen par-3 kenttä, missä haasteita riittää sopivasti vasta-alkajista konkareihin. Hiisi-kentälle on helppo mennä ja pelata voi, vaikka verkkareissa ja lenkkareissa.

Hiisi-Golf järjestää tänäkin vuonna eri ikäisille junioreille ohjattua toimintaa, joista tiedotetaan seuran kotisivuilla ryhmien ajankohtien varmistuttua. Ohjattuihin junnuryhmiin osallistuvilla seuran jäsenillä on mahdollisuus saada junnubägi (mailasetti) kauden ajaksi käyttöön panttia vastaan. Näin juniorilla on käytettävissään aina omiin mittoihin sopivat välineet.

Seuran junioreilta, kenellä halua riittää myös kilpailemiseen, ei myöskään peritä kilpailumaksuja seuran omissa kilpailuissa tulevalla kaudella.