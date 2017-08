Nurmen koululla vaihtuvat taas lähes kaikki opettajat

Lempäälän Nurmen koulun esikoululaiset ja 1.-luokkalaiset ovat tehneet tuttavuutta tonttuihin jo hyvän aikaa. Lasten luokassa vieraili joulukuussa tonttu tuomassa joulusukkaan pientä hyvää ja erilaisia tehtäviä. Yöaikaan liikkuneen tontun lapuissa kehotettiin muun muassa jumppaamaan, riimittelemään ja tekemään laskutehtäviä.

Lapset pääsivät itsekin hyppäämään tonttujen tossuihin. Tonttuilu alkoi heti joulukuun alussa, kun lapset saivat tulla opettaja Heidi Rantasen luvalla tonttulakeissa luokkaan. Koulun väkeä oli myös mukana toissa lauantaina Nurmen lavalla järjestetyllä Joulupolulla, missä vilahteli yksi jos toinenkin oppilas tonttuasussa.

Mistä lapset sitten tietävät, että tonttuja on? Harva niitä näkee, joten miten tontun tunnistaa? No ainakin tonttu on lyhyt ja paksu, ja päällään sillä on punavalkoiset vaatteet.

– Tontuilla on punainen tonttulakki ja ihan punaiset posket, Henna Saukko tietää.

Tontuilla on usein myös pitkä parta, muttei kaikilla, luokasta huomautetaan. Niilo Löytänän mukaan tontut ovat myös fiksuja. Nopeitakin ne ovat, sillä niin moni kuvailee tonttujen aina vain vilahtavan jossain.

– Näen tonttuja joka paikassa, aina kun jossain vilahtaa, Nelly Majanen vahvistaa.

Vinkki tonttujen näkemiseksi

Yksi merkki tonttujen läsnäolosta ovat kuulema peurat. Koulussa perehdyttyjen Heinähattu ja Vilttitossu -kirjojen mukaan tontun läsnäolon tietää siitä, että jos näkee peuran, on tonttukin lähistöllä. Oikeita näköhavaintojakin on tehty.

– Meillä käy kotona öisin tonttuja. Tiedän sen, koska kurkistelen yöllä ikkunasta, Joona Kananoja paljastaa.

Samaa jippoa kertoo käyttävänsä myös Lauri Seppälä.

– Leikin nukkuvaa viisi sekuntia ja katson äkkiä ikkunasta. Meidän saunassa on ollut tonttu. Luulin kerran tontun jättäneen lahjan sängyn alle, mutta se olikin vienyt sen saunaan.

Saunatonttu onkin yleisimmin nähty ja kuultu lasten keskuudessa.

– Tontut koputtelevat saunan seinään, että heittäkää lisää löylyä. Kun olen vaarin kanssa saunassa, joku aina koputtaa, Joosua Nippala kertoo.

Henna Saukko tietää, että saunatontun tehtävä on kuunnella, käyttäytyvätkö lapset saunassa kiltisti. Muitakin tehtäviä tontuilla tunnetusti on. Esimerkiksi lasten kirjoittamien lahjatoivelistojen noutaminen.

– Tontut kurkkivat, ovatko lapset kiltisti ja menevät kertomaan joulupukille, saavatko lapset lahjoja, Wilhelmiina Ulanen toteaa.

Tontut pitävät myös eläimistä huolta, vahvistaa Ulanen, sillä hän on nähnyt lampaiden ruokintakaukalon alla tontun.

Pieniä lahjojakin lapset ovat tontuilta saaneet, kuten karkkia, rahaa, legoja tai suklaata.

Haukattu pipari paljastaa tontun

Mitä tontut syövät? Sehän tiedetään, että tontut pitävät vallan mahdottomasti makeasta ja moni onkin jättänyt tontulle herkkuja. Lasten mukaan tontut syövät ainakin muorin keittämää riisipuuroa, joulukinkkua, -torttuja, -kakkua ja tietysti pipareita.

– Kerran meillä oli joulupipareita folion alla pellillä ja joku oli haukannut yhdestä palasen. Minä se en ollut, Nelly Majanen kertoo.

– Minä löysin haukatun piparin lelukaapin takaa, Lauri Seppälä kuvaa.

– Tontut tykkäävät myös sokerikuorrutteesta, jossa on sitruunavettä ja sokeria. Se on minunkin herkkuani, Majanen toteaa.