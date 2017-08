Tanssiopisto sai kutsun erikoisnäytökseen

Pirkanmaan Tanssiopiston Kalassa –teos on kutsuttu Nuori Tanssi 2017 tapahtuman yhteydessä järjestettävään erikoisnäytökseen 30.9.-1.10. Tampereelle. Näytökseen on valittu 14 teosta kahdensadan esityksen joukosta viidestä eri puolilla Suomea järjestetystä valtakunnallisesta tanssitapahtumista. Koreografian esitykseen on tehnyt balettipedagogi Outi Vilonen ja teoksessa tanssivat erikoiskoulutuksen oppilaat Samuli Ainasvuosi, Juuli Huhtaluoma, Sylvia Ilvesaro, Saana Korhonen, Laura Mäkimattila, Venla Nurmikolu ja Henni Rantamäki.

Pirkanmaan Tanssiopisto aloitti tulevan kautensa uusissa tiloissa Ideaparkissa. Kolme uutta salia Ideapark Sportin alueella ovat mahdollistaneet entistä runsaamman lajitarjonnan ja tunteja löytyy lapsista aikuisiin. Tanssin voi aloittaa missä iässä tahansa ja vaikka koko perheen voimalla. Hyvä ja myös paljon muuta aktiviteettia mahdollistava sijainti, joustolattiat, erinomainen akustiikka ja asianmukaisin varustetut tanssisalit tarjoavat hienot puitteet tanssin harrastajille.