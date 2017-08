Heinosen lätkäperhe harrastaa yhdessä

Lempäälän Kisan Mestis-joukkue on pelannut kaksi harjoitusottelua Mestikseen valmistavalla kaudella. Tampereella kaatui sarjaporrasta alempana oleva KooVee jatkoaikamaalilla 3 – 2, mutta Hakkarissa tuleva sarjavastustaja KeuPaHT oli osumin 4 – 2 Kisaa vahvempi.

Keuruuta vastaan maaliin asti kiekon saivat tuore pakkitulokas Jimi Jalonen ja joukkueen monivuotinen runkopelaaja Sami Laakso. Maalilla pelasi Tappara-juurinen Kimmo Rautiainen mainiosti napaten peräti 29 koppia.

Ensimmäinen virallinen ottelu LeKillä on edessä perjantaina 25. elokuuta, kun aivan uusi kilpailumuoto eli Suomen cup käynnistyy LeKin osalta. Lempääläiset matkaavat Kaarinaan paikallisen Indians-seuran vieraaksi. Indians pelaa Suomi-sarjaa, joukkueen nimekkäin pelaaja on viime kaudella LeKissä pelannut pakki Vilho Virmavirta.

Lempääläisjoukkueen treeneissä on ollut säpinää ja paljon pelaajia. Liigajoukkueiden kanssa pidetyn palaverin pohjalta sovittiin, että yhteistyö Tapparan, HPK:n ja Ilveksen suuntaan jatkuu edelleen.

– Viime kauden tapaan liigajoukkueet lähettävät meille pelaajia pitkiin lainoihin, jopa koko kaudeksi. Pelaajaralli oli viime vuonna pienempää kuin sitä edeltävillä kausilla, näin joukkueen hengestä pyritään saamaan kiinteämpi, kommentoi LeKi Hockey Oy:n puheenjohtaja Jukka Laakso.

Talouspuolella käynnissä on yhtiön osakeanti, jonka toivotaan yltävän haarukkaan 20 – 30 000 euroa. Mestis-joukkueen taustayhtiön talouspuoli on elänyt hankalia aikoja, kassaa rasittavat lähinnä vanhat velat.

– Talouspuolella jatkuu tarkan euron aika, rahatilanteemme on edellisvuosien tapaan tiukka, mutta homma jatkuu kautta kohti. Toiminnan jatko ei ole uhattuna. Osakeannin loppukiristä toivomme, että kiekkoväki aktivoituisi merkitsemään osakkeita, Laakso sanoo. LeKin budjetin loppusumma on hiukan runsas 200 000 euroa.