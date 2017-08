Harrastuksena yhdistys

”Ihmiset tekevät klubin”

Lions Club Vesilahti/Kurjettaret perustettiin loppuvuodesta 2013. Yhdistyksen alkuunpanijana oli kolme naista ja tuolloin Lions Clubin piirikuvernöörinä ollut lempääläinen Antti Hynnä. Hän ehdotti Satu Karviselle oman yhdistyksen perustamista Vesilahteen. Satu Karvinen otti yhteyttä hyvin verkostoituneeseen Leena Kurkeen ja mukaan tuli myös Eila Häihälä. Yhdessä he virittelivät yhdistyksen pystyyn ja ryhtyivät jäsenhankintaan.

Tällä hetkellä Leena Kurki toimii yhdistyksen sihteerinä. Normaalisti hallituksen jäsenet vaihtuvat joka vuosi, mutta tällä toimintakaudella sekä puheenjohtaja, sihteeri että rahastonhoitaja pysyvät samoina. Lisäksi Leena Kurki toimii lohkopuheenjohtajana alueella, johon kuuluvat Lempäälän ja Vesilahden alueen seitsemän Lions Clubia.

– On hienoa, kun on saanut olla mukana alusta asti. Ihmiset tekevät klubin ja klubista itsensä näköisen. On vapaus tehdä asioita, jotka ovat meille tärkeitä, Leena Kurki kertoo ja toteaa Kurjettarien toiminnan keskittyvän nimenomaan Vesilahteen. Heille paikallisuus on tärkeää.

Lions Clubin ajatus kiteytettynä on ”me palvelemme”. Kurjettaret ovat muun muassa keränneet erilaisilla tempauksilla rahaa ja hankkineet Vesilahden terveyskeskuksen käyttöön ulkoiluun sopivan pyörätuolin. He lahjoittavat kouluille keväisin hymypatsaita ja tsempparistipendejä niille, jotka ovat ylittäneet jonkin haasteen lukuvuoden aikana. Viime keväänä Vesilahden kirkossa järjestetty hyväntekeväisyyskonsertti on saamassa jatkoa, joskin yksityiskohdat ovat vielä avoinna. Leena Kurki kertoo, että erityisen mieleenpainuvia ja mukavia ovat olleet avustustehtävät veteraanien tapahtumissa.

Klubista on tullut vuosien myötä Leena Kurjelle hyvin tärkeä.

– Haluan, että ihmiset viihtyvät ja tykkään ihmisten auttamisesta. Se, että järjestö on iso ja maailmanlaajuinen tuo oman säväyksensä. Isommissa aluekokouksissa tutustuu ihmisiin, jotka ovat samanhenkisiä.

Leena Kurki kertoo, että Kurjettaret viettävät klubi-iltoja joka kuukauden toinen tiistai. Illat järjestetään teeman ympärille ja lisäksi pidetään arpajaiset, syödään kevyesti sekä vietetään aikaa yhdessä. Toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa yli 18-vuotias. Leena Kurki toteaa, että Lions Clubin ympärillä joskus menneinä aikoina häälynyt elitistinen leima on kauan sitten kadonnut.

– Kaikki, jotka haluavat tutustua eri-ikäisiin naisiin ja auttaa avun tarpeessa olevia ovat tervetulleita, hän sanoo ja muistuttaa, että kaikki tehdään omien voimavarojen mukaan. Aina ei ehdi, jaksa tai pysty.

Lions Club -toiminnan lisäksi Leena Kurki toimii aktiivisesti kyläyhdistystoiminnassa ja soittaa alttotorvea Narvan soittokunnan nollakurssilla.

Fakta:

Lempäälässä toimii viisi Lions clubia ja Vesilahdessa kaksi.

Lions Club Lempäälä

Lions Club Lempäälä/Birgitta

Lions Club Lempäälä/Kanava

Lions Club Lempäälä/Sääksjärvi

Lions Club Lempäälä/Kipinä

Lions Club Vesilahti

Lions Club Vesilahti/Kurjettaret

Ystäväpalvelua ja ensiapua

Heikki Havukainen on ollut mukana SPR:n toiminnassa noin seitsemän vuotta. Hän toimi ensin Orivedellä paikallisjaoston puheenjohtajana ja siirtyi sieltä sujuvasti muuton myötä Lempäälän paikallisjaoston puheenjohtajan paikalle.

Alun perin hän lähti mukaan SPR:n toimintaan kaverin houkuttelemana.

– Siellä kaivattiin vahvistuksia, niin kuin Lempäälässäkin kaivataan, hän kertoo.

Palomestarina pelastuslaitoksella työskentelevä Heikki Havukainen on koulutukseltaan myös sairaanhoitaja, joten ihmisten auttaminen on hänelle tärkeää. Hän toteaa, että SPR:n toiminta on kuitenkin erilaista kuin oma työ.

SPR:n toiminta on monimuotoista ja eri paikallisyhdistyksissä keskitytään eri toimintoihin. Lempäälän SPR:ssä toimii aktiivisesti ystäväpalvelu. Ystäväpalvelu on arjessa apuna useimmiten vanhuksille. Apua voi saada esimerkiksi kaupassakäyntiin tai muuhun asiointiin.

Uutuutena on tulossa tänä syksynä alkava ensiapuryhmä. Se kokoontuu kerrasta kahteen viikossa treenaamaan ensiaputaitoja. Mukanaolijat voivat osallistua ea-päivystyksiin esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.

–Meille tulee paljon kyselyitä, että tulisiko teiltä ea-päivystystä tapahtumaan, Heikki Havukainen kertoo. Tähän asti vastaus on ollut kielteinen, mutta uuden ryhmän myötä nekin hoituvat.

Lapsille Lempäälän SPR järjestää Reddie Kids -toimintaa. Lisäksi on paljon muuta vähemmän säännöllistä toimintaa, kuten verenluovutustapahtumia, avun välittämistä ja Nälkäpäiväkeräys. Tulevaa toimintaa suunnitellaan jäsenilloissa. Tämän syksyn ensimmäisessä jäsenillassa on tapetilla etenkin uuden ea-ryhmän toiminta.

Heikki Havukaiselle yhdistystoiminta SPR:ssä tuo hyvän mielen. Hän vietti noin kuusi vuotta sitten kolme kuukautta vapaaehtoistyössä Ugandassa.

– Siellä näki, miten apu vaikuttaa ja menee perille. Omaan vapaaehtoistyöhön tuli lisäkipinää. Sillä on merkitystä, mitä yksittäinen ihminen tekee.

SPR:n toimintaa Heikki Havukainen suosittelee kaikille. Esimerkiksi juuri eläköityneille tai eläkkeelle pian jääville ystäväpalvelu on mainio toimintamuoto. Siinä voi auttaa ja samalla saa itse ystäviä