Oman tiensä kulkija Niilo22 tekee mitä tykkää vihaajista välittämättä

Mikael Kosola on nukkunut edellisenä yönä yhden tunnin. Sen hän kertoo videollaan, jonka on ehtinyt ladata Youtubeen ennen aamuyhdeksää. Hän kiskoo kahvia nopealla tahdilla mukista, jonka kyljessä lukee ”Myrkkyä!”, ja päivittelee seuraajilleen kirosanojen siivittämänä sitä, ettei ole saanut vanhoja VHS-kasetteja toimimaan. Tällaista on Niilo22-kanavan tyypillinen sisältö.

Kosola alkoi tehdä videoita Niilo22-kanavalleen yhdeksän vuotta sitten, jolloin suomalaisia tubettajia oli vain jokunen. Hän keksi erikoisen nimimerkkinsä kaverinsa kanssa.

Kommentoijat pyysivät muutaman videon jälkeen, että hän lataisi sisältöä useammin, koska aluksi hän kuvasi vain silloin tällöin. Aluksi hän ei paljastanut kasvojaan, mutta alkoi kuvata itseään kommentoijien painostuksen myötä. Jännitys hälveni, kun kanavan suosio kasvoi.

– Videoiden tekemisestä on tullut rutiini, Kosola sanoo.

Kosola on ollut reilun vuoden kuntouttavassa työtoiminnassa Lempäälän Kierrätyspuodissa, joka sijaitsee Pyhän Birgitan kirkon kulmalla. Töistä hän suuntaa usein Myllyrantaan kuvaamaan päivän aatoksiaan. Myllyranta on valikoitunut kuvauspaikaksi esimerkiksi tuoreissa videoissa Nyt täällä mennään (16.8.) ja Luontokuvaaja iski jälleen (14.8.).

Kosola on opiskellut levyseppähitsaajaksi, mutta hän on ollut työtön noin 15 vuotta. Videoiden tekeminen ja luontovalokuvien ottaminen tuovat työtoiminnan lisäksi sisältöä päiviin.

– Levyseppähitsaajan tutkinto ei ole oikein poikinut työpaikkaa. Yritin hakea töitä, mutta se vähän jäi, Kosola toteaa.

Some-julkisuutensa ansiosta Kosola saa pieniä rahasummia silloin tällöin, mutta rikastumaan hän ei ole päässyt. Hän tienaa Youtubesta mainoksien ansiosta muutaman euron kuukaudessa. Tosin mainokset on poistettu varoituksien takia hänen pääkanavaltaan, mutta ne ovat päällä uudehkolla pelikanavalla. Suomalaisen tubettamisen pioneeri ei siis ole tehnyt kanavastaan itselleen työtä, vaan hän kuvailee vloggaamista ja somettamista edelleen harrastuksikseen.

Kosola myös myy fanituotteitaan, kuten t-paitoja ja mukeja, niihin erikoistuneella verkkosivulla. Toisen fanibisneksen hän kehitti sen jälkeen, kun arvosteli videollaan Tieteen kuvalehden mukana tulleen Bengalintiikeri-dvd:n. Seuraajat alkoivat lähettää hänelle kyseisiä dokumentteja postissa, joten hän postitti niitä nimikirjoituksen kera takaisin faneilleen kahden euron hintaan.

Niilo22 on monella tavalla poikkeuksellinen Youtube-tähti. Hän ei ole koskaan mainostanut videoitaan, jotta saisi lisää seuraajia tai näkyvyyttä. Hän ei tee kaupallisia yhteistyövideoita. Hän ei osallistu Youtube-tapahtuma Tubeconiin eikä suuriin ”miitteihin”, joissa tubettajat tapaavat katsojiaan.

Usein tunnetut tubettajat myös osallistuvat toistensa videoille, mutta Kosola ei ole ryhtynyt siihenkään. Toisinaan hänen videoillaan kuitenkin vierailee toinen lempääläläinen vloggaaja Onni tai niin kutsuttu ”VT”, eli vieraileva tähti.

Niilo22-videot syntyvät niin, että Kosola napsauttaa kameran päälle ja alkaa kertoa, mitä on mielen päällä. Hän ei tarvitse käsikirjoitusta, aikatauluja tai some-strategiaa. Hän näyttää asiat niin kuin ne ovat.

– Suosioni salaisuus on aitous ja se, etten esitä mitään, Kosola toteaa.

Tosin on joitakin asioita, jotka Kosola haluaa jättää sosiaalisen median ulkopuolelle. Hän ei kerro videoillaan rakkauselämästään tai sukulaisistaan äitiään lukuun ottamatta, ja kysymykset mahdollisesta naisystävästä vetävät muuten melko hymyileväisen Kosolan hiljaiseksi. Hän toteaa ykskantaan, että hän on tarkkaillut kommenttikenttiään, jottei tyttöystävän nimi pyörisi niissä. Sen enempää tietoa ei heru.

Niilo22:sta keskustellaan runsaasti esimerkiksi verkkofoorumi Ylilaudalla. Kosolan hahmo on sellainen, jota joko rakastetaan tai vihataan, ja tämä näkyy sekä videoiden kommenteissa että keskustelupalstoilla.

Kosolalle tulee negatiivista palautetta muun muassa runsaasta kiroilusta, liiasta valittamisesta ja siitä, ettei hän kerro kaikkia asioitaan seuraajilleen. Hän saa lokaa niskaansa työttömyydestä, laiskuudesta ja syömistään ruokayhdistelmistä. Jopa hänen terveydentilaansa spekuloidaan.

Kosola ei yleensä lue itseään koskevia keskusteluita.

– Minulla on ollut se periaate, etten välitä vihakommenteista ollenkaan. Asiat menevät paremmin sitten. Olen huomannut, että monet ovat saaneet kritiikkiä ja lopettaneet videoiden tekemisen sitten.

Julkisuuden varjopuolet ovat näyttäytyneet Kosolalle esimerkiksi silloin, kun hänen postiluukustaan tungettiin sisään makaronia ja sinistä glitteriä. Toisaalta nuoret tunnistavat Kosolan, eli seuraajien kesken Niilon, kadulla ja tulevat juttelemaan.

Videoiden alle kirjoitetaan paljon myös positiivisia kommentteja, joissa tsempataan ja toivotaan, että hän jättäisi ilkeät viestit omaan arvoonsa.

Yksi seuraajien kannustuksen kohde on Kosolan lukihäiriö. Hän nimittäin antoi viime keväänä Helsingin Sanomien Nyt-liitteelle haastattelun, jossa hän kertoi vaikeuksistaan lukemisen ja kirjoittamisen kanssa. Kouluaikoina muut oppilaat ja opettajat nauroivat hänen ongelmilleen, eikä keneltäkään saanut tukea. Kosola on saanut katselijoiltaan rohkaisevia viestejä Helsingin Sanomien jutusta, mikä on innostanut häntä jatkamaan lukuharjoituksiaan muun muassa videopalvelu Vimeossa.

Vaikka Kosola saa paljon vihaa niskaansa, fanit pitävät aina hänen puoliaan. Pari vuotta sitten Kosola voitti Tubecon-tapahtuman yleisön suosikki -tittelin, mutta ei saanut palkintoa. Sen sijaan Ylilaudan käyttäjät keräsivät yhdessä lahjoitussumman, jolla Kosolalle ostettiin Moccamaster, Playstation 4, taulu-tv ja polkupyörä. Fanit seisovat Niilo22:n takana.

– Olisi ollut hienoa tietää, ketkä osallistuivat lahjoitukseen, Kosola toteaa.

Kunnollinen polkupyörä auttoi Kosolaa elämäntapamuutoksessa, jonka seurauksena hän laihtui monta kymmentä kiloa. Hän suhtautuu saavutukseensa neutraalisti. Kilot lähtivät, kun hän jätti alkoholin, alkoi liikkua ja katsoi, mitä söi. Ei sen kummempaa.

Heinäkuussa Kosola järjesti fanipyöräilyn Tampereen keskustorilta Hämeenlinnan kauppatorille. Hänen lisäkseen koitokseen osallistui yksi lempääläläinen seuraaja, mutta fanit tulivat myös kannustamaan miehiä Hämeenlinnassa. Kosola pitää yhteyttä faneihinsa myös fanipuhelinnumeron ja Facebookin faniryhmän avulla, joten vuorovaikutusta on paljon puolin ja toisin.

Videokonkari haluaa kannustaa tubettajanoviiseita tutulla tyylillään. Hänen mukaansa tärkeintä on luottaa omaan itseensä.

– Älä ota liikaa itseesi huonoista kommenteista. Tee sitä omaa juttua, mikä kiinnostaa, hän toteaa.

Lempäälän-Vesilahden Sanomat esittelee tässä juttusarjassa tuttujen paikallisten lempikesäpaikkoja. Tämä on sarjan viimeinen osa.