Yksinäisyyttä vastaan huumorilla!

Mansikin kammarissa on luvassa ratkiriemukas ilta, kun esiintymislavalle kipuavat lauantaina 2. syyskuuta äijähuumorin kuningas JP Kangas ja Suomen kovakuntoisin koomikko Sami XL Huhtala. Lempäälän valo ry:n järjestämässä tapahtumassa kuullaan myös musisointia. Tanssiminen ja rokkaaminen tapahtuu lempääläisen trubaduuri Jalmari Koikkalaisen ja tamperelaisen Kastanja-bändin tahdissa. Tapahtuma on tarkoitettu täysi-ikäisille.

Stand Up – Rock OFF! -tapahtuman tavoitteena on tuoda lempääläisiä yhteen hauskan ja helpon tekemisen parissa.