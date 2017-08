Elämä on matkalla olemista

Vapaasti lainaten Samuel Lahtosta ja hänen kirjaansa, sana vuoden jokaiselle päivälle.

Minä riennän sitä kohti (Fil. 3:12)

Elämäni on matkalla olemista. Kokoajan olen liikkeellä. Eilinen päivä on takanapäin, odotan jo huomista. Myös apostoli Paavali muiden Raamatun ihmisten tavoin kuvaa elämää tiellä kulkemiseksi, vaeltamiseksi, matkalla olemiseksi. ”Ei niin,että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut” (Fil. 3:12).

Kerrotaan, että Johann Sebastian Bach kutsuttiin kerran Fredrik Suuren puheille. Hallitsija pyysi säveltäjää sepittämään fuugan, johon hän itse antoi aiheen, kuninkaallisen teeman.

Paavalin kuvaus, jossa hän sanoo, että elämämme on rientämistä kohti päämäärää,sisältää elämämme kuninkaallisen teeman.Yhä uusina muunnelmina se soi sisimmässämme. Siinä on sekä ylä- että alaääni, ahdistus ja autuus, levottomuus ja rauha.

Ahdistusta tuntien myönnän itselleni, että en ole sitä vielä saavuttanut. Autuuteni on siinä, että Kristus on tarttunut elämääni.

Kun hiljaisina hetkinä tarkastelen elämääni ja arvioin sitä, minun on pakko tunnustaa itselleni, että en ole saavuttanut tavoitetta. En ole valmis ihminen. Olen monin tavoin keskeneräinen. Mieleeni nousee sellaista, mikä painaa minua. Tunnen syyllisyyttä.

Paavali puhuu päämäärästä, palkinnosta.joka odottaa voittajia. Jokaisella meistä on tai on ollut elämässä jokin päämäärä, johon hän pyrki. Perimmäisenä päämääränämme on päästä Jumalan luokse taivaaseen.

Mutta nyt olen vasta matkalla. En ole vielä saavuttanut tavoitetta.

Samalla elämämme kuninkaallista teemaa soitettaessa kuuluu kuitenkin myös syvä kantava alaääni. Minä riennän sitä kohti, koska Jeesus Kristus on tarttunut minuun.

Olen hauras ja heikko ihminen. Synnin jäänteillä on minuun luja ote. Itsekkyys sekoittuu toimintani parhaimpiinkin vaikuttimiin. En kykene kohottautumaan Jumalan puoleen, en tarttumaan häneen ,en omistamaan pelastusta, en korjaamaan sitä, minkä olen jättänyt tekemättä.

Olen tällainen, mutta Jeesus Kristus on tarttunut elämääni. Hänessä minulla on rauhan, ilon ja rohkeuden lähde.

Herra, ota minut vastaan sellaisena kuin olen, Aamen.

Markku Kankainen, Vesilahti