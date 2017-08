Kisan lentisnippu valmiina – Akaa saapuu harjoituspeliin

Lentopalloilijat ovat palailleet saliharjoituksiin elokuun alkaessa. Lempäälän Kisan ykkössarjajoukkueen harjoituksissa on parhaimmillaan häärinyt viitisentoista pelaajaa, osa heistä on sellaisia, jotka pelaavat tulevalla kaudella yhteistyöseura Pälkäneen Luja-Lukon kakkossarjajoukkueessa.

Kaksi uutta sopimustakin värkkääntyi, kun kaksikymppinen passari Kasimir Luostarinen ja keskitorjuja Olli-Pekka Palomäki tekivät Kisan kanssa sopimukset ensi kaudesta.

Luostarinen on lajin suurlupaus, hänellä on takanaan pelejä nuorten maajoukkueesta ja viime kaudelta Iskun liigasakissa tuli pääsarjakaste. Luostarinen on Rantaperkiön Iskun sopimuspelaaja, mutta seurojen välisen yhteistyön hedelmänä, hän pelaa Kisassa tulevan kauden. Armeija jonkin verran verottaa passarin treenaamista, joten on tärkeää, että Kisalla on toinenkin passari eli Juuso Paananen. Myös Jyry-passari Jonne Haavisto treenaa viikoittain Kisan kanssa ja on tarvittaessa valmis paikkaamaan passariosaston poissaoloja.

– Vahvuutenani on pelinlukutaito ja monipuolisuus, passitarkkuuta on aina varaa kehittää, sanoo Luostarinen, joka on liittynyt Kisan sakkiin mainiolla fiiliksellä.

22-vuotias Olli-Pekka Palomäki on VaLePa-kasvatti, joka on esiintynyt liigassa kasvattajaseuransa ja viime kaudella Rantaperkiön Iskun joukkueessa. Torjuntapeli on 195-senttisen Palomäen vahvuus.

Kisan kanssa huhtikuussa sopimuksen solminut kokenut libero Tommi Roininen siirtyy tulevaksi kaudeksi Iskuun liigakentille. Kisan ja Roinisen sopimus purettiin yhteisymmärryksessä, Kisalla on ollut periaate, että pelaajien eteenpäinmenoa ei millään muotoa haluta estää.

– Kun Iskusta oli kysyntää ja itselläni oli intoa lähteä vielä mukaan, valmistui päätös paluusta liigaparketeille, tuumi Roioninen, joka on toipunut pahasta polviloukkaantumisestaan loistovetoon.

Kisan joukkue alkaa olla siis lähes täydellisesti koossa tulevaa kautta ajatellen, yksi kokenut yleispelaaja joukkueeseen vielä pyritään kiinnittää seuraavien viikkojen aikana. Yleisölle avoin harjoituspeli pelataan torstaina 31.8. Hakkarissa, jolloin eteläisen naapurin tuore liigatiimi Akaa-Volley saapuu Hakkariin.