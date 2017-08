Nova Lempäälä tavoittelee keskustaan kahta tuhatta uutta asukasta

Lempäälä-talon rakennustyöt alkavat tänä syksynä tai viimeistään ensi keväänä

Nova Lempäälää eli kuntakeskushanketta esiteltiin 24. elokuuta Ideaparkissa messujen muodossa.

– Lempäälän kuntakeskuksen kehittämistä on viety monta vuotta eteenpäin. On tehty visioita ja strategisia kaavoja ja visiokuvia. Ja nyt tänä vuonna me olemme alkaneet konkreettisesti rakentamaan. Ensimmäiset kadut ovat tulleet valmiiksi ja rakennukset nousevat jo, kertoi Heidi Rämö hankkeen tämänhetkisestä tilanteesta.

Hankepäällikkö Lari Laakso tarkensi Nova Lempäälän ja keskustan tarkoittavan keskustakehää, joka rajoittuu Valkeakoskentien liikenneympyrästä Tampereentielle, kirkon editse, alikululle ja Puistokadulle.

Rakentuvaa keskustaa kuvaamaan on valittu termi puutarhakaupunkikylä.

– Lempäälän keskus tulee olemaan puutarhakaupunkikylä. Se on paikka, jossa maaseutu kohtaa kaupungin. Se ei ole kaupunkisuunnittelutermi, vaan sen tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, miten oikeasti voidaan asua väljemmin, mukavammin, laadukkaammin niin, että kuitenkin kulku niihin lähikaupunkien rientoihin on helppoa, Heidi Rämö totesi.

Paljon tulee muuttumaan keskustassa uuden vision myötä.

– Suojellut talot säilyvät, mutta käytännössä kaikki muu menee uusiksi. Kaikki kadut, kaikki kunnallistekniikka, kaikki rakennukset. Kaikki puretaan ja tehdään uudestaan. Sanoisin, että hyvin poikkeuksellinen projekti, että tämän kokoisessa kunnassa koko keskusta tehdään uudestaan. Täällä meillä se tehdään, Lari Laakso kertoi.

Heidi Rämö muistutti, että vanhaa ei kuitenkaan unohdeta ja historialle annetaan sen ansaitsema arvo.

– Uusi rakennuskanta tulee syleilemään kirkon seutua. Sinne jää kirkkotapuli, asemarakennus, Manttaalitalo ja myllyrakennus, jotka sitten kertovat siitä historiasta, mikä meillä on.

Uusia asukkaita keskustaan houkutellaan teemalla on ”täällä on helppoa olla onnellinen”. Uusi koti nousee ainakin 2000 asukkaalle.

– Se on suurin hanke mikä meillä on asuinalueiden osalta ollut koko Lempäälässä viime vuosina. Tämä kytkeytyy myös koko Tampereen kaupunkiseudun kasvuun. Me olemme luvanneet valtiolle, että tulemme kaavoittamaan ja rakentamaan uusia asuntoja tuon verran. Tarkoittaa siis myös, että Lempäälä tulee asukasluvultaan kasvamaan tosi nopeassa tahdissa ja nopeammin kuin aikaisemmin, mutta tiiviiseen keskustaan pyrkien, Heidi Rämö kertoi.

Asuinrakennusten lisäksi ensimmäiseksi lyödään kuokka maahan Lempäälä-talon kohdalla.

– Lempäälä-talo on yksi ensimmäisistä, mikä lähtee liikkeelle. Siellä on jo YH-kodit tekemässä, mutta hyvin pian tänä syksynä ja viimeistään ensi keväänä Lempäälä-taloa kaivetaan siellä tontilla. Ja Lempäälä-taloon liittyy tuo ylikulkeva Telkänpolun silta. Se silta tulee tukeutumaan tähän Lempäälä-taloon. Eli meidän pitää tehdä ensin tämä Lempäälä-talo ja sitten nostamme sillan sen päälle, Lari Laakso totesi.

– Rakentamista on runsaasti. Tuossa juuri eilen laskin, että pelkästään Lempäälä-talon alta lähtee 1700 kuormaa tavaraa ja tulee saman verran tilalle. Eli kyllä siellä kohta tapahtuu.

Hän kertoi myös, että viimeiset maakaupat keskustan alueella tapahtuvat ensi kuussa.

– Osin on tarkoitus tehdä seitsemänkerroksisia kerrostaloja. Ylimmästä kerroksesta, jos omistaa koko kerroksen, näkee joka puolelta vettä.

24. elokuuta julkaistuilta Nova Lempäälä -nettisivuilta löytyy tietoa hankkeen kehittymisestä. Myös uudella Ideahuoneella on saatavilla tietoa hankkeesta.