Sähköpolkupyörä mullistaa pyöräilyn

Pyörävarkauksia on alkanut taas satelemaan. On tärkeää lukita pyöränsä oikein, ettei sitä joku vie. Sportia Matista Matti Vuorinen kertoo, kuinka pyörä oikein pitäisi lukita, jotta voidaan välttyä ikäviltä katoamisilta.

– Meillä myydään kolmea erilaista lukkoa pyörille. On kiinteä runkolukko, vaijerilukko ja U-lukko. Lähes kaikissa myymissäni pyörissä on valmiiksi runkolukko, paitsi kilpapyörissä, Matti Vuorinen kertoo.

– Itse suosittelen runkolukkoa. Se on kätevä ja helppo käyttää.

– Lähiaikoina kysyntä on kasvanut paljon. Ihmiset ovat kuulleet, kuinka muilta on pyörä varastettu ja alkavat itse huolestua. Kukaan ei haluaisi itse joutua varastamisen uhriksi.

Varastettuja pyöriä myydään muun muassa netissä. Jopo on yksi varastetuimmista pyörä merkeistä. Uutena Jopo maksaa yli 300 euroa, mutta varastettuna niistä pyydetään usein vain 60–120 euroa.

– Minulta on varastettu pyörä vuosi sitten. Se oli autotallissa. Olin kyllä lukinnut sen vaijerilukolla, mutta en ollut kiinnittänyt sitä kunnolla telineeseen, Matti Vuorinen kertoo.

Polkupyöriä varastetaan useimmiten kotipihoista, hiljaisilta kujilta ja paikoista, jossa ei paljon ihmisiä liiku. Usein myös sisätiloissa olevia pyöriä varastetaan, sillä niitä ei aina tajuta lukita.

– Pyörä kannattaa aina lukita johonkin kiinteään, esimerkiksi tolppaan tai telineeseen. Lukitus pitää olla myös rungon kautta, ei pelkästään renkaista, muistuttaa Matti Vuorinen lopuksi.

Teksti: Elina Pispala