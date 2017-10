Koulumaailma ei tue nuorten persoonallisuutta

Suomalaisessa yhteiskunnassa erilaisuus koetaan huonona asiana, sillä valtaväestöstä erottuvat ihmiset syrjäytyvät useammin. Tämä ei kuitenkaan johdu ihmisten erilaisuudesta, vaan yhteiskunnan ja erityisesti koulumaailman tavasta rajoittaa nuorten vapaata kasvamista omina persooninaan.

Jo varhain kouluiässä tunteiden näyttäminen koetaan heikkoudeksi. Silloin ihminen kääntyy sisäänpäin ja pelkää näyttää suruaan tai pelkoaan. Ne jotka yhä näyttävät avoimesti tunteensa, syrjäytyvät pikku hiljaa porukan ulkopuolelle, sillä heitä oudoksutaan. Syrjäytyminen voi vaikuttaa loppuelämään hyvinkin radikaalisti.

Monien nuorten itsetunto ja -varmuus on heikko ja useilla on ulkonäköpaineita. Tämä johtuu osin siitä, että he pelkäävät joutuvansa syrjityiksi, jos erottuvat joukosta liikaa. Koulumaailma pakottaa nuoret tiettyyn muottiin ja ne jotka eivät tähän suostu, syrjäytyvät.

Vähemmistöihin kuuluvat kohtaavat liian usein huonoa suhtautumista, sillä lapsille ei opeteta tarpeeksi varhain, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta kulttuurista, uskonnosta, ulkonäöstä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, taidoista tai käyttäytymiseroista.

Itse en usko, että rasismi olisi merkittävä osa nuorten syrjimistä, vaan syrjimistä kohtaavat usein kulttuuriltaan ja käyttäytymismalliltaan eroavat henkilöt. Esimerkiksi adoptiolapsi kohtaa harvemmin syrjintää kuin suomalaisesta kulttuurista eroava henkilö. Tästä syystä romaanit ovat Suomen suurin työttömyysryhmä ja monet ovat yhteiskunnasta syrjäytyneitä. Ongelma ei ole heidän kulttuurissaan vaan valtaväestön pelossa personallisuutta kohtaan.

Koulukiusaaminen alkaa syrjäytymisestä ja johtaa pitkälle jatkuessaan mielenterveydellisiin ongelmiin, kuten syömishäiriöihin ja masennukseen. Osa syrjäytyneistä nuorista haluaa takaisin valtaväestön virtaan ja koettaa todistella muille olevansa samanlaisia kuin he. Tällöin joukkopaine kasvaa hyvin paljon, ja syrjäytyneet alkavat todennäköisesti käyttää päihteitä sulautuakseen massaan. Alkoholin vaikutuksen alaisena syrjäytymisen tunne vähenee. Nuorena syrjäytyneet ovat useammin taipuvaisia alkoholismiin ja heidän elämäntapansa ovat epäterveellisiä. Keskimäärin syrjäytyneet nuoret kuolevat nuorempina, mikä johtuu itsemurhien määrästä ja terveydellisistä ongelmista.

Peruskoulun ei tietenkään ole tarkoitus tukea nuorten syrjäytymistä ja korostan koulunkäynnin tärkeyttä. Uskoakseni asia lähtisi kuitenkin korjautumaan, jos koulun opetusmallit muuttuisivat yhä yksilöllisemmiksi. Tällöin lapset huomaisivat, että erilaisuudessa ja erottumisessa ei ole mitään väärää. Kouluissa olisi hyvä opettaa miten toisen tunteita voi tulkita ja ottaa huomioon. Nuorille pitäisi myös näyttää, että kaikilla ihmisillä on ongelmia.

Koulussa ja yhteiskunnassa on vahvat sukupuoliroolit. Koululiikunta ja vessat on eroteltu tytöille ja pojille. Tämä synnyttää syrjäytymistä muiden sukupuolien osalta. Miehillä on asevelvollisuus ja heidän on käytävä joko armeija tai siviilipalvelus tai muutoin heitä odottaa vankilatuomio. Onko tämä tasa-arvoa vuonna 2017? Ehkä asia paranisi jos kannustettaisiin naisia yhä enemmän miesvoittoisiin ammatteihin, poistettaisiin sukupuolirajoitteet ja asetettaisiin siviilipalvelusvelvollisuus naisille.

SONJA VILJAMAA, tet-harjoittelija