Posliinitöitä esillä Hellqvistin näyteikkunalla

Posliininmaalaus ja -koulu Kaarina Lepistön oppilastöitä on näytillä Hellqvistin näyteikkunalla 6. marraskuuta saakka.

Työt ovat leikkaus Suomi 100 -juhlavuoden töistä. Lähes kaikki kursseilla käyvät ovat maalanneet tänä vuonna teemaan

sopivan työn, mutta kaikki maalaukset eivät ole mukana näyttelyssä. Osa on jo antanut työnsä eteenpäin, osalla on vielä keskeneräisenä.

Töissä esiintyy kansalliskukka kielo, kansallislintu joutsen, kansallispyhimys Henrik ja Hämeen kansalliskukka sinivuokko. Suomen vaakuna on hienosti esillä suurissa mukeissa. Sinivalkoiset hiihtäjäfiguurit kuvaavat hauskasti kansallislajiamme.

Kaarina Lepistö on antanut yksityistä posliininmaalauksen opetusta vuodesta 1990 asti ja kurssit jatkuvat edelleen, tosin pienemmässä mittakaavassa kuin menneinä vuosina. Oppilaita on aamu- ja iltaryhmissä monen ikäisiä lapsista varttuneempaan väkeen. Harrastus on kiehtova loputtomuutensa takia. Aina keksitään uusia työtapoja, uusia toteutuksia vanhoista malleista, uusia esineitä ynnä muuta vanhojen klassisten posliininmaalausten rinnalle ja jatkoksi. Maalauksen voi saada valmiiksi jo parin polttokerran jälkeen, mutta voi valita myös työn, jota maalataan kuukausikaupalla. Posliininmaalaus on pitkäjänteisyyttä ja itsekuria kasvattavaa.

Viikottaiset maalaustunnit ovat toki myös sosiaalinen tapahtuma: vanhat tutut kohtaavat ja uudet tulokkaat otetaan ryhmään, niin kuin hän olisi siinä aina ollutkin.

Teksti ja kuvat: Kaarina Lepistö