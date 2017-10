Savolainen ja Häkli maan huippua junioripainonnostossa

teki oikein onnistuneen arvokisadebyytin, kun hän sinnitteli sijalle 10. alle 20-vuotisten Albaniassa pidetyissä Euroopan mestaruuskisoissa sarjassa alle 75 kiloa. Emman tulos oli tempauksessa 73 kiloa ja työnnössä 88 kiloa, mikä tuotti yhteisnoteerauksen 161 kiloa.– Vähän kovempaa yhteistulosta olisin odottanut, muutama suoritus epäonnistui. Itse kisareissu oli mahtava kokemus, taas sai huomata, kuinka korkea taso lajissa on, jutusteli reissulta kotiutunut Emma.Kaksikymppinen Gleisner on harrastanut painonnostoa kolmisen vuotta. Aiemmin hän on kisannut kotimaisilla lavoilla, mutta myös PM-tasolla.– EM-kisoissa oli iso nostohalli ja kaikessa tekemisessä piti olla kotimaan kisoja paljon tarkempana.Tempauksessa avauspainot 73 kiloa onnistui Emma nostamaan toisella yrityksellä, kolmanteen ladattu yritys ennätyspainoista 77 kiloa ei teknisesti onnistunut. Työnnössä alkupaino 88 kiloa sujahti suorille käsille mainiosti, mutta kuuden kilon korotus puolestaan jäi kääntymättä rinnalle. Rohkeasti Gleisner korotutti viimeiseen yritykseen rautamäärää vielä kilolla. 95 kiloa nousikin ylös, mutta pieni pumppaus ylöstyönnössä tuotti tuomareilta hylkäyksen epäpuhtaana nostona.Kultaa meni Armeniaan, voittajan yhteistulos oli järkyttävän kova 227 kiloa. Pronssisijaankin Emmalla jäi 41 kilon ero, mutta sijojen 6 – 8 haarukkaan marginaali oli huomattavasti pienempi. Seuraavaksi Gleisner kisaa Porissa käytävissä nuorten PM-mittelöissä.