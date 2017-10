Sinisiä säveliä saksofonein saatettuina

Kamarikuoro Kurkien kaiku, johtajanaan kirkkomuusikko Satu Sointu-Siltanen, sekä saksofoniyhtye Harmonian kahdeksasta soittajasta kaksi fonistia kokoontuivat harjoittelemaan Vesilahden kirkossa. Aiempia harjoituskertoja oli kuorolle kertynyt syyskuun alusta jo toistakymmentä, mutta itse kirkkoon oli varattu yhteisharjoituksia kaikkiaan kolme ennen tulevaa konserttia.

Kurkien kaiku -kuorolla on takanaan nimenä jo parikymmentä vuotta yhteistä laulun taivalta. Nykyisellä kokoonpanollaan se on esiintynyt viimeiset kolmisen vuotta. Harmonialla sen sijaan täyttyy ensi vuonna sen ensimmäinen vuosikymmen. Ensi sunnuntain konsertti esittelee vuorollaan kummankin omia ”sinisiä säveliä” ja päättyy kuoron sekä saksofoniyhtyeen yhteisesitykseen.

Kirkkomuusikko Satu Sointu-Siltasen mielestä Kurkien kaiku on kamarikuoromaisen koostumuksensa ansiosta voinut kehittää hyvin omaa esiintymistään. Paljon auttaa asiaa sekin, että paikkakunnalta löytyy riittävästi lauluvoimaa kuoron pääosin neliäänisiin sovituksiin. Äänialoina soivat sopraano, baritoni-basso, tenori sekä altto. Kuoronjohtajan tavoite on saada kuoron jäsenten yksilöllisten äänialojen tarkkuus hiottua huippuunsa. Naissopraanojen kirkas äänimateriaali tuntuikin soivan lähes ylimaallisesti kirkon jykevissä hirsiseinissä ja korkealle kaartuvassa keskilaivassa. Pari laulajaa oli poissa, mutta äänten keskinäinen suhde lupasi jo nyt hyvää ensi sunnuntaille. Satu Sointu-Siltasen johtajan yksinoikeudella koostama ohjelmisto kulkee pääosin kotimaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien teitä klassisesta uudempaan viimeisen sadan vuoden ajalta. Ohjelmistosta löytyy säveltäjiä Fredrik Paciuksesta Selim Palmgreniin sekä Ilkka Kuusistosta Kalervo ”Kassu” Haloseen ja Asko Viléniin.

Saksofoniyhtyeestä olivat paikalla Marjo Höyssä ja Johanna Salmia. He avustivat kuoroa konsertin päätösnumeron läpiviennissä. Marjo Höyssä toimii Harmonian koollekutsujana ja johtohahmona. Kokoonpano on kasvanut alun kolmihenkisestä triosta oktettiin eli kahdeksanhenkiseksi yhtyeeksi. Naisjohtajuudesta huolimatta soittajissa on miehiä ja naisia tasavertaisesti. Yhtyeen joustavuutta lisää se, että yhden soitinlajin sisällä voidaan liikkua, eli soittajat hallitsevat useamman saksofonin äänialat. Yhteisiä harjoituksia pidetään esiintymistilaisuuksia edeltävinä jaksoina tiheämmin ja muutoin vähintään kerran parissa viikossa

Marjo Höyssän ja Johanna Salmiankin mielestä saksofoniyhtye Harmonia on lähes kaikesta kiitollisuudenvelassa Narva Big Bandin johtajalle Yrjö Punkarille. Hänen sovituksistaan on saatu täysi hyöty sinänsä monoinstrumentaaliselle yhtyeelle. Toisaalta sovittajalle itselleen on myös tärkeä tuntea yhtyeen soittajat ja heidän vahvuutensa henkilökohtaisesti. Harmonian repertuaariin on saatu sovitettua klassista musiikkia, kansansäveliä, kevyempää tanssillista materiaalia ja jopa jazzsovituksia. Tulevan konsertin tematiikka sisältää ainakin kolme esimerkkiä edellä luetelluista sävellyslajeista. Nimekkäin numero on ilman muuta konsertin aloittava Jean Sibelius. Seuraava saksofoniyhtye Harmonian esintyminen on jo marraskuun kolmantena sunnuntaina, samoin Vesilahden kirkossa. Silloin käydään Marjo Höyssän mukaan kirkkoväen kanssa läpi ”koko virsikirja”. Eli kirkkovuoden merkittävät ja tututkin virret soitetaan ja lauletaan soveltuvin – ja sovitetuin osin.

Teksti ja kuvat: Ahti Granat