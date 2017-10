Vesilahden valtuusto hyväksyi veroprosentit

Ponsiesitys Vesilahden kunnan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaan korostaa turvallisuutta

Vesilahden kunnanvaltuusto vahvisti maanantaina 23. lokakuuta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti Vesilahden ensi vuoden tuloveroprosentiksi 21,50. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät valtuuston päätöksellä kunnassa ennallaan.

Valtuusto hyväksyi esitetyt muutokset toimintamenoihin ja –tuloihin sekä verotuloihin valtuuston hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon.

Yhtenä suurimmista muutoksista talousarvioon oli 33 000 euron lisäys peruskoulujen koulukuljetuskustannuksiin.

Ilona Leppäen (kok.) tiedusteli mitä nousseille koulukuljetuskustannuksille aiotaan tehdä.

– Ei kai nyt ole käynyt niin, että nämä säästöt ovat aiheuttaneet sen, että saadut säästöt valuvat hukkaan lisääntyneinä koulukustannuksina?

Sivistysjohtaja Mika Seppänen totesi, että kustannusten nousu johtui muun muassa siitä, ettei hankerahojen turvin tehtyjä joustavia järjestelyjä koulupäivässä ole ollut enää mahdollista tehdä.

Hän kertoi, että kustannusten nousua pyritään ensi vuonna suitsimaan monella eri tavalla. Koulukuljetukset kilpailutetaan uudelleen ja tarkoitus on tehdä myös lukujärjestysteknisiä muutoksia.

Valto Sorva (kok.) esitti ponsiesityksen lisättäväksi valtuuston käsittelyssä olleeseen Vesilahden kunnan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaan.

– Vesilahden kunnan kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa toteutettaessa on panostettava koulujen ja päiväkotien lähiympäristön liikenneturvallisuuden lisäämiseen. Koulumatka päättyy aamulla koululle ja alkaa koulun päätyttyä koululta. Oppilaille on luotava mahdollisuus turvalliseen koulutiehen siltä osin kun koulumatka tapahtuu kävellen tai pyöräillen. Myös koululaisten vanhempien ynnä muiden kävellen ja pyöräillen tapahtuva liikunta taajamissa sekä koulujen ja päiväkotien läheisyydessä on huomioitava.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti.