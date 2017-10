Katepalintien ja Turuntien 190 risteys stressin paikka

Joka aamu ja joka iltapäivä Katepalintien ja Turuntien 190 risteys on tuskaisen ruuhkainen. Paikan liikenne on ruuhkautunut, koska paikalliset oikaisevat siitä Ideaparkkiin ja sieltä myös poispäin.

Lisäksi paikalla on runsaasti rekkaliikennettä ja työpaikkaliikennettä ja näkyvyys erityisen huono, jos sekä Tampereelle päin että Lempäälään päin kääntyvien kaistalla on autot. Nämä autot estävät toisiltaan näkyvyyden, ja usein kohdassa tehdään hurjia kiihdytyksiä täpärästi, koska liikenne on niin runsasta ja näkyvyys naapurikaistan auton vuoksi erittäin heikko. 80 km/h nopeusrajoitus myös tekee sen, että väliin on erittäin hankala päästä.

Paikalle sopisi liikenneympyrä tai liikennevalot. Nykyisellään se on suuri stressin paikka, kun näkee jo kauas, että risteyksessä on ruuhkaa. Risteys on vuosin saatossa muuttunut erittäin vaaralliseksi.

Ruuhkassa seisova