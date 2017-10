Lipon lappo – oman pihan roséta

Iloinen hälinä täyttää käsityökeskuksen aulan. Pieniä tiikereitä ja paljettipuseroisia sirkustaiteilijoita vilistää sirkusmaneesin ja takahuoneen välillä. Esitys on alkamassa, ja salissa on epätietoisuuden, innostuksen ja odotuksen sävyttämä tunnelma. Kun esiintyvät taiteilijat on saatu jonkinlaiseen järjestykseen, pärähtää tuttu sirkusmusiikki soimaan. Ensimmäiset artistit ottavat estradin haltuunsa.

Nuorten taiteilijoiden näytös tarjoaa kattauksen tasapainotaiteilua, notkeutta ja taituruutta. Camilla Katajisto, 9, jonglööraa ja vuotta vanhempi Saga Sirén pyörittää kahta hula-vannetta. Heidän jälkeensä lavalle astelee kissaeläimiä. Seuraa klassinen sirkustemppu, jossa tiikeri hyppää vanteen läpi. Sitten ollaan melko kaukana kissaeläimille tyypillisestä käytöksestä, kun naukujat muodostavat pyramidin.

9-vuotiaiden Liinu Loukiaisen, Aura Honkimäen ja Anni Ristsepän esityksen jälkeen on lisää kissamaisuuksia luvassa, kun tiikerimäinen Lotta Loukiainen, 8, heittelee hula-vannetta ilmaan.

Lopuksi 9-vuotiaat Annika Lahti ja Annika Nieminen kopittelevat kahdella pallolla heittäen niitä toisilleen korkeissa kaarissa.

Tässä sirkuksessapa onkin lahjakkuutta, mutta myös rohkeaa heittäytymistä esiintyviksi taiteilijoiksi.

Esityksen jälkeen Touko Piippo, 9, ja Elias Henriksson, 8, esittelevät vielä voimailukykyjään. Kevyennäköisesti painot nousevatkin. Painonnostosta vaan ei meinaa tulla mitään, kun voimamiehet ovat 500 ja 1 000 kilon painojen kanssa heiluessaan tikahtua nauruun, ja se tarttuu katsojaankin.

Näki, että esityksen järjestäneiden Näpsä-kerholaisten mielestä sirkus oli kiva juttu.

On temppuja ja varusteita

Käsityökeskuksen sirkus on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen, kulttuurikasvatusyksikkö Taiten ja kulttuurikeskus PiiPoon yhteistyönä tuottama kiertävä näyttely.

Sirkus saapuu kaupunkiin -näyttelyssä lapset pääsevät tutustumaan sirkuslaisten elämään ja hyppäämään osaksi sirkusmaailmaa pukujen ja temppujen kautta. Maneesilla pääsee esittämään temppunsa katsojille.

– Näyttelyssä voidaan käydä läpi sirkuksen historiaa. Salissa on esillä esimerkiksi vanhoja sirkustaiteilijoiden kuvia. Nykysirkukseen perehdytään teltassa, jossa voi katsoa Sorin sirkuksen esitystä tietokoneelta, Lempäälän Taitokeskuksen neuvoja Titta Eräniitty selvittää.

– Sitten voidaan kokeilla, miltä tuntuisi olla oikea sirkustaiteilija. Täällä on valmiita temppukortteja, joista voi valita esimerkiksi jonglöörausta, ihmispyramideja tai akrobatiaa. Varusteissakin löytyy: on keppiheppoja, hula-vanteita, palloja, diaboloja ja huiveja. Temppuja harjoitellaan, sitten pukeudutaan ja lopuksi esiinnytään.

Marraskuun 21. päivään avoinna olevaan näyttelyyn on vapaa pääsy. Ryhmäopastuksesta veloitetaan pieni lapsikohtainen maksu.

– Yläasteikäiset käsityökerholaisemme ovat olleet tästä aivan yhtä lailla innostuneita kuin pienemmätkin, Eräniitty kuvaa tarttuvaa sirkusfiilistä.