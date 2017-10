Muuttopuuhia

Olimme Levillä hiihtämässä. Tapasimme sattumalta ennalta tuntemamme seurakunta-aktiivi Leevin, joka pursuaa mitä mielikuvituksellisimpia ideoita ja tavoitteita – ja joka myöskin toteuttaa ne! Leevi kertoo, että Jumala ohjaa hänen toimintaansa ja valmistelee tien, jota hän kulkee. Näin työt onnistuvat.

Jos oma uskosi ei ole ihan näin vahva, niin muutamalla asialla ja ajatuksella voit itse edesauttaa tavoitteittesi toteutumista. Ensimmäiseksi muotoile tavoitteesi myönteisesti ja ilmeikkäästi. Tavoitteesi pitää olla konkreettinen ja mielellään mitattavissa. ”Tulla paremmaksi ihmiseksi” on tavoitteeksi turhan epämääräinen, mutta viiden kilon laihduttaminen on jo konkreettista. Voit herkutella ajatuksella, miltä tuntuu kun tavoite on jo toteutunut. Mitä useamman syyn löydät, miksi haluat saavuttaa juuri tämän tavoitteen, sitä varmemmin se toteutuu.

Mieti myös, onko se oikeasti sinun tavoitteesi. Tupakasta vieroituskurssille on aivan turha tulla sillä mielellä, että ”vaimo pakotti”. Mieti seuraavaksi, kenellä on vastuu tavoitteen toteuttamisesta. Älä odota, että kurssin vetäjä sormia napsauttamalla sinut laihduttaa. Ei, vaan mieti ”kuka minun suullani syö?” Tietenkin jotain rajaa pitää olla: onko tavoite uskottava, onko se yleensä edes saavutettavissa. Kaikki me ei voida pyrkiä presidentiksi. Vielä tarkista mielessäsi, kuinka paljon sitä haluat. Jos vain ”jonkin verran”, ei siitä mitään tule. Pitää haluta 100 %:sti.

Kun rakennat omaa hyvin muotoiltua tavoitettasi, selvitä lähtötilanne. Jos haluat laihduttaa, punnitse itsesi, käy vaa ́alla. Aseta päivämäärä mihin mennessä saavutat tavoitteesi. Varsinkin jos tavoite on suuri, aseta välitavoitteita. Tee itsellesi palkitsemisaikataulu: jos laihdun pääsiäiseksi kaksi kiloa, ostan uudet lenkkarit, jos vappuun mennessä toiset kaksi kiloa, juon kuohuviiniä tippaleivän kera. Kirjoita kaikki nämä asiat muistiin. Sekin auttaa toteutumisessa. Jos tulee välillä uskon puute, voit tarkistaa muistiinpanoistasi, mitä olit päättänyt.

Matkan varrelle tulee varmaankin vaikeuksia. Tunnista valmiiksi jo mahdollisia esteitä. Miten voit estää niiden toteutumisen. Jos vaikkapa laihduttaminen pysähtyy, niin helposti tulee ajateltua, että ”näin tässä taas kävi, ei tästä nytkään mitään tullut” ja heittää homman sikseen. Kaikkea ei myöskään voi eikä tarvitse tehdä itse. Mieti keiden apua tarvitset? Mitä tietoja tarvitset? Mitä taitoja? Mistä niitä saat? Mitä hyötyä tavoitteen saavuttamisesta on minulle? Entä muille? Onko siitä jotain haittaa? Onko se vain minulle hyvä, mutta muille huono?

Hyväksy se, että kaikella on hintansa. Välttämättä se ei niinkään tarkoita rahaa. Jos haluat opetella italian kielen, sinun pitää tehdä harjoituksia, ehkä käydä oppitunneilla, kuunnella cd-levyä jne. Kaikki se on jostakin muusta pois. Oletko valmis maksamaan sen hinnan?

Hyvin muotoiltu tavoite alkaakin olla jo valmis. Mikä on ensimmäinen konkreettinen askel tavoitteen suuntaan? Koska otat sen? Mikä on merkkinä siitä, että tavoite on jo lähtenyt toteutumaan? Jos haluat opetella sitä italian kieltä, ota selvää, missä olisi alkeiskursseja, ilmoittaudu, hanki kirjat ja aloita. Onnea matkaan! Tiedätkö tavoitteen ja haaveen eron? Tavoitteet saavutetaan, haaveista vain haaveillaan. Yksi mies toisteli aina että ”voi kun olis viulu”. No, työkaverit ostivat sille 50-vuotislahjaksi viulun. Siihen mies: ”voi kun osais soittaa”.

teksti: Tapio Eronen