Spektaakkelin verran viihdettä

Mitä yhteistä on Snellmanin kireillä housuilla, Lauantaiseuralla ja Maamme-laululla?

Teatteripiireissä tutustunut kolmikko Timo Järvelä, Harri Penttilä ja Riku Lempinen on lyönyt esiintymismielessä hynttyyt yhteen. Yhdessä he ovat Viihdespektaakkeli, jonka ohjelmistosta löytyy teatteria, sketsejä ja musiikkia.

Rikun ja Harrin tiet kohtasivat ensimmäisen kerran vuoden 2010 paikkeilla Tampereen Komediateatterissa. Timo ja Harri taas ovat tehneet musiikkia ja teatteria yhdessä muun muassa Teatteri Kurjessa jo vuosia.

Yhteiseen projektiin he päätyivät, kun Timo Järvelän suunnitelmana oli valmistella koko illan teatteriesitystä kevyempi show, joka olisi suunniteltu tilausohjelmaksi. Yhteistyö kavereiden kanssa mahdollisti sen.

– Halusin tehdä Harrin ja Timon kanssa teatteria. Olen nähnyt heidän teoksiaan ja ajatellut, että yhdessä olisi hauskaa tehdä, Riku Lempinen kertoo.

– Hyvien kavereiden kanssa voi tehdä mitä tykkää, kiteyttää Harri Penttilä.

Niinpä Viihdespektaakkeli valmisti yleisölle Suomispektaakkelin. Mukaan lavalle lähti niin ikään teatterilavoilta tuttu Tanja Järvinen. Tosin läheltä piti, ettei Suomispektaakkelista tullut Ruotsispektaakkelia. Sillä kaikkien juhlistaessa satavuotiasta Suomea, teki Viihdespektaakkelin mieli ottaa aivan toisenlainen näkökulma. Ideoita pulppusi kuitenkin huomattavasti enemmän Suomen kuin Ruotsin historiasta, joten spektaakkeli naapurimaasta jäi toteutumatta.

Esitykseen mahtuu Suomen historian aikakaudet aina esihistoriasta tähän päivään. Sketsiviihdettä höystetään laululla, soitolla ja tanssiesityksillä.

– Ilmiöihin tartutaan anarkistisella otteella. Emme ole kaihtaneet historian kipupisteitä, Timo Järvelä paljastaa.

Suomispektaakkelin katsojille tarjotaan esiintyjien puolesta herneet, jotka voi halutessaan sijoittaa nenäänsä.

Pilkkaa ei kuitenkaan ole tiedossa, eikä kainalopieruhuumoria.

– Sanottavaakin tällä esityksellä on, Timo Järvelä toteaa.

Jatkossa Viihdespektaakkelin tarkoitus on valmistella vähintään yksi tilausohjelmistoksi tehty esitys vuodessa.

Suomispektaakkelin suosikkikohdakseen Harri Penttilä nimeää Snellmanin Maamme-kirjan arvostelukohtauksen, jossa Snellmanilla on mainittavan kireät housut ja peruukki. Riku Lempisestä parasta esityksessä on Kyösti Kallion kuolema. Timo Järvelän suosikki on Finnish language school.

Suomispektaakkeli syntyi pääosin kolmikon omilla historian tiedoilla. Joitain yksityiskohtia tarkistettiin historiankirjojen sivuilta. Kokonaisuudessaan Timo Järvelä kuvaa käsikirjoitusta tähän astisen uransa työläimmäksi. Versioita on tehty parikymmentä ja muutoksia on tehty sen mukaan, mikä naurattaa.