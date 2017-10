Bussit kulkevat – kuka pääsee kyytiin?

Hienoa, että paikallislehden palstalla on virinnyt keskustelu joukkoliikenteestä, viimeisimpänä joukkoliikennelautakunnan jäsen Miia Rajalan kirjoitus. Seudulliseen joukkoliikenteeseen siirtyminen toi monia parannuksia, joista parhaimmat Lempäälän ja Vesilahden näkökulmasta lippujen hintoihin ja lipputuotteisiin. Myös vuorotarjonta on parantunut, vaikkakin nopeampia vuoroja toivovat varmasti monet työmatkalaiset, joille junalla kulkeminen ei ole vaihtoehto. Tämä joukko asunee Lempäälässä enimmäkseen Hakkarin ja Sääksjärven välillä. Osan Lempäälän bussivuoroista tulisikin siirtyä Sääksjärveltä moottoritielle. Lisäksi tarvittaisiin sujuva yhteys Sääksjärveltä Hervantaan.

Liityntäliikenteessä on myös järkeä ja sitä tulee kehittää. Miia Rajalan kirjoituksessa ihmettelen kuitenkin toivetta ilmaisesta pysäköintitilasta. Todellisuudessa pysäköintipaikat ja niiden ylläpitämisen maksaa aina joku. Asvaltoidun, valaistun ja kunnossapidettävän pysäköintialueen kustannukset eivät ole ihan vähäiset, joten maksusta pitää vähintään osa kerätä pysäköintipaikan käyttäjiltä.

Seikka, johon edelleen kiinnitetään liian vähän huomiota, ovat pysäkkiolosuhteet. Joukkoliikenne palvelee tällä hetkellä vain omin jaloin liikkumaan pystyviä, hyvän näkökyvyn omaavia henkilöitä. Lempäälässäkin todella moni pysäkki on esteellinen eikä sinne ole pääsyä pyörätuolilla tai rollaattorilla, hyvä jos lastenvaunuillakaan. Pimeänä aikana pysäkeillä on mahdottoman huono valaistus, vanhanmalliset pysäkkikatokset ovat pimeitä ja ainoa valaistus on usein korkean pylvään päässä oleva katuvalo. Hyvä, että tänä syksynä Hakkarin koulun lähellä pysäkkiolosuhteet paranevat. Moision koulun ja Moisionjoen pysäkit sen sijaan ovat kurjassa kunnossa.

Toiveeni Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan jäsenille onkin, että he nostavatlautakunnassa esiin pysäkkien esteettömyyden. Vaikka pysäkkien kunnostaminen on kuntien tai ELY-keskuksen vastuulla, pysäkit estävät edelleen monia käyttämästä joukkoliikennettä ja sikäli asia koskee myös joukkoliikenteen järjestäjää. Olisi hyvä tavoite, että jokaisessa seudun kunnassa tehtäisiin vuosittain parannuksia pysäkkien olosuhteisiin ja uudistettaisiin pysäkkejä esteettömiksi. Mielestäni joukkoliikennelautakunnan tulee olla asiassa vähintään aktiivinen, ellei jopa osoittaa rahoitusta pysäkkiolosuhteiden parantamiseksi.

Saana Raatikainen, Lempäälä