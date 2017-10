Kunnan palvelupisteestä Lempäälän hallintopäälliköksi

Lempäälän kunnan uusi hallintopäällikkö, hallintotieteiden maisteri Riina Kivistö astui virkaansa maanantaina 23. lokakuuta. Hän siirtyi Lempäälän kunnan palvelukseen Akaan hallintopäällikön virasta, jossa oli aloittanut vuoden 2016 alusta.

Hän on toiminut Akaassa vuonna 2016 esimiehensä, erotetun kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren vuosiloman sijaisena. Tänäkin vuonna Kivistö joutui toimimaan kaupunginjohtajana Viitasaaren ensisijaisen vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren vuosilomallla. Työkuorma ei kuitenkaan saanut Kivistöä hakeutumaan ja tulemaan valituksi Lempäälään. Ykkössyy oli oma perhe.

– Minulla on pienet lapset, kaksi- ja nelivuotiaat. Akaassa oli paljon iltatöitä ja niin on Lempäälässäkin, mutta pienikin ajansäästö on tässä elämänvaiheessa eduksi, sanoo it-alalla Tampereella työskentelevän miehensä ja perheensä kanssa Lempäälässä Kuljun Asemakylän alueella asuva Kivistö.

– Lempäälä kiinnosti työnantajana. Täällä on tietty, hyvä imago ja täällä kuntalaiset ovat tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin. Yleiskuva on hyvin positiivinen.

– Juttelin juuri esimieheni (hallintojohtaja) Jarmo Hagmanin kanssa ja totesin, että minulla ei ole kuntalaisena koskaan ollut mitään valittamista saamistani päivähoito-, terveydenhoito- ja muista kunnallisista palveluista. Minut on aina kuntalaisena ja palvelujen saajana kohdattu ystävällisesti.

Kivistö on työskennellyt Lempäälän kunnan palveluksessa aiemminkin. Hallintopäällikön työhuoneen ikkunasta näkyy pihan toisella puolella Tampereentie 8:ssa sijaitseva kunnan palvelupiste. Siellä hän työskenteli opiskeluvuosinaan harjoittelijana.

Urjalasta kotoisin oleva Riina Kivistö aloitti opintonsa syksyllä 2005 Tampereen yliopistossa kunnallisoikeus pääaineenaan. Valmistuttuaan vuonna 2011 hän lähti muutaman tuhannen asukkaan Karjalohjalle kunnansihteerin sijaiseksi. Karjalohjaa ei enää ole, ja Kivistön työrupeama jäi siellä hieman yli vuoden mittaiseksi. Kivistö on nähnyt läheltä ja käytännössä kuntaliitoksen toteutuksen, jossa ei syntynyt kuntatalouden säästöjä, mutta menetettiin kylläkin jotakin muuta arvokasta.

– Karjalohja oli hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä. Toiminta oli hyvin avointa ja aktiivista. On paljon ihmisistä itsestään kiinni, että Karjalohjan seutu säilyy yhtä aktiivisena myös osana suurempaa Lohjan kuntaa.

Kivistö siirtyi töihin Pirkanmaalle Ruoveden kunnan talousjohtajan sijaiseksi ja muihin sijaisuuksiin, kunnes nuori äiti valittiin suoraan äitiyslomaltaan Akaan hallintopäälliköksi. Koko työuransa ajan hän on asunut Lempäälässä, jonne hän muutti jo vuonna 2010.

Hallintopäällikön tehtäviin kuuluu toimiminen sihteerinä niin kunnanvaltuuston kuin kunnanhallituksenkin kokouksissa. Se tietää paljon päätösvalmistelua ja yhteistoimintaa niin kunnan johtavien viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin kanssa. Lisäksi häntä työllistävät muun muassa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja kunnan toimistopalveluiden esimiestehtävät.

Riina Kivistöllä, 31, on vahva koripallomenneisyys. Hän on pelannut naisten korisliigaa Forssan Alussa ja ykkösdivaria BC Nokiassa sekä Tampereen Pyrinnössä. Hän ilmoittaa pituudekseen ”koripallotermein” 180 senttiä.

–Pelasin vitos- ja nelospaikkaa eli korinaluspaikkaa. Vaikka kaikki sanovat, että olen pitkä, pituutta olisi pitänyt olla vähän enemmän, sanoo Riina Kivistö, joka sanoo, että koripallo kiinnostaisi vieläkin – jos olisi aikaa.

– Nyt perhe ja lapset täyttävät kaiken vapaa-aikani, hän hymyilee.