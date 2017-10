Oppilaskunnat kokoontuivat pohtimaan Lempäälän tulevaisuutta

Nurmen koululla on toteutettu toimintakulttuurin kehittämisprosessia uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden mukaisesti lukuvuonna 2016-2017. Erityisesti on painotettu pedagogisia ratkaisuja (mm. luokkakokoonpanot, työjärjestykset ja monipuoliset opetusmenetelmät), tukiasioita, rakenteellisia tekijöitä sekä turvallisuutta. Tämä on jatkuva kehittämisprosessi, johon huoltajia on osallistettu ja yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessakin.

Lukuvuonna 2017-2018 koululla työskentelee kokenut ja pätevä henkilökunta. Perheitä informoitiin opettajamuutoksista keväällä järjestetyssä vanhempainillassa. Lisäksi Nurmen koulun huoltajat osallistettiin kertomaan toiveitaan ja näkemyksiään uutta lukuvuotta ajatellen koulukokouksessa osana koti-koulu –yhteistyötä. Näitä asioita lähdetään jatkotyöstämään nykyisen henkilökunnan ja perheiden kanssa tänä lukuvuonna Huomaa hyvä-teeman mukaisesti

Hyvää lukuvuotta!

Nina Lehtinen

sivistysjohtaja

Kristiina Marttila

hallinnollinen vastaava