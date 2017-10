LeKin viikosta saldona voitto ja kaksi tappiota

Kisa kohtasi neljässä päivässä kaksi Mestiksen kärkijoukkuetta, joista sarjajohtaja Keuruun kahdesti. Saldona oli makea voitto Tikkurilasta, mutta nykyinen KeuPaHT on kivenkova joukkue, joka johtaa Mestistä täysin ansaitusti. Hyvistä taisteluista huolimatta keskisuomalaisilta ei Kisalle herunut pinnan puolikastakaan.Hakkarissa Keuruuta vastaan ottelu oli kauden vauhdikkain, joka ratkesi pieniin marginaaleihin, sillä päätöserän lopussa Kisan ylivoimallaoli puoli maalia tyhjänä, mutta kiekko ei kohonnut yli molarin säärisuojuksen. Kymmenen sekuntia tästä myöhemmin kiekko oli Kisan verkossa, kun pikkuhaman jälkeen parin vuoden takaa Kisastakin tuttu miespurjehti läpiajoon, jonka hän kliinisesti päätti osumaan.– Tehokkuuden puutteeseen kaaduimme Keuruu-peleissä. Paikkoja maaleihin oli, mutta emme osanneet tarpeeksi kliinisesti niitä hyväksi käyttämään, näki Kisan valmentajakärkikamppailun suurimman ratkaisukohdan.– Se, että tässä vaiheessa kautta Kisa ja Keuruu pelaavat kärkipelissä osoittaa, että asioita on tehty oikein. Alkukausi on meillä mennyt hyvin, vaikka vieläkin mietityttää, että pisteitä olisi ollut raavittavissa enemmän, jatkoi Kuusela syksyn ruotimista.Pelejä Mestiksen massiivisessa runkosarjassa on kutakuinkin kaikilla joukkueella tusinan verran. Keuruu on repäissyt pienen kaulan Kiekko-Vantaaseen ja seitsemän pistettä kolmoseen eli Kisaan. Sarja on kuitenkin tasainen, sillä Kisan ero viimeiseen pudotuspelipaikkaan eli kahdeksanteen sijaan on samainen seitsemän pistettä. Sarjan hänniltä löytyvät Heinolan Peliitat ja Kokkolan Hermes, joilla on kossa vain seitsemän pistettä. Kisa on tehnyt 43 maalia (keskiarvolla 3,3 per ottelu) , mikä on neljänneksi eniten koko sarjassa. Kisan sisäisen pinnapörssin ykkönen on jälleen Ilvekseen lainattu14 tehomerkinnällään, seuraavina tulevat(10),(9),(8) ja Joona Ikonen (7). Pakeista tehokkain alkukaudesta on ollut(7).on pysäyttänyt kiekkoja Kisan maalilla hiukan yli 91 prosentin tarkkuudella.: Menneen viikon hokiäijäksi seuloontui HPK-juurinen, mutta useita Mestis-seuroja ennen Kisaa kiertänyt hyökkääjä Anton Ollikainen. 24-vuotias, 180-senttinen voimapesä on etsinyt läpimurtoa kansalliseen kiekkoeliittiin usean vuoden ajan, mutta Liiga-debyytti on vielä miehellä tekemättä. Kisassa Ollikainen pelaa edellisiä Mestis-kausiaan tehokkaammalla tahdilla, sillä 12 ottelua ovat tuottaneet kolme maalia ja neljä syöttöä. Toistaiseksi tehokkaimmalla Mestis-kaudella eli 2014 – 15 Peliitoissa Ollikainen iski 22 tehomerkintää.– Ollikainen on sopivan kiukkuinen kaveri kaukalossa, hänen suoritustasonsa on vakaa illasta toiseen. Totta kai häneltä, kuten usealta muultakin kaverilta, odotetaan vieläkin nähtyä parempia tehoja, antaa valmentja Miikka Kuusela arvion yhdestä alukauden Kisa-onnistujasta.Kisa kohtaa keskiviikkona Turussa TuTon ja lauantaina 4. marraskuuta Hakkarissa Hermeksen. Näihin peleihin joukkue lähtee ilman alkukauden tärkeintä pelaajaansa Antti Kangasniemeä, joka on kuluvan viikon lainalla Ilveksessä.