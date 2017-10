Loiskeelle henkisesti helpottava avausvoitto futsalissa

– Jo oli korkea aikakin päästä pisteiden makuun. Henkisesti ACE-voitto oli totta kai äärimmäisen helpottava ja tärkeä. Se siivitti myös LPK-otteluun saakka, josta saamamme piste tyydyttää kovastikin, turisi tyytyväinen Loiske-piiskaACE-ottelussa Loiskeen suuri sankari oli, jonka lapikkaasta lähti kolme osumaa.jasäestivät osumillaan oranssipaitojen voittokulkua. Myös pelaajapulaan hätäavuksi saatuoli tärkeä palanen.LPK-ottelssa pääosiin nousi, joka innostui kokeilemaan siipiään ykkösdivaritasolla ensimmäistä kertaa. Kaksi maalia ja loistava peliesitys oli Sulkon saldo. LPK-pelin kolmas Loiske-osuma merkittiin nuorennimiin.– Sulkko on muutaman vime vuoden ajan pyörinyt jalkapallossa ja futsalissa Loiskeen kakkossakin matkassa, mutta nyt sain houkuteltua kaverin kokeilemaan ykkösdivariin. Palloilulahjakas kaveri oli kuin kala vedessä molemmissa viime viikon peleissä, kiitti Lehtinen tuoretta värväystään.Neljällä pisteellä Loiske nousi pois putoajan paikalta, jos toki sarja on keski- ja alakastiltaan hyvin tasainen.– Kaksi kärkisakkia menevät menojaan, muu porukka on tasaista. Nyt, kun piste- ja voittosaldot on avattu, on levollisempaa miettiä jatkoakin. Seuraava peli on viikonloppuna Turussa, se on taas ihan oma tarinansa, päätti Lehtinen futsalraporttinsa.