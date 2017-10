Emman painonnostokunto kestää

Lempääläisen Emma Gleisnerin tuloskunto painonnostossa on tasaisen kestävällä tolalla. Porissa käydyissä nuorten Pohjoismaisissa mestaruuskisissa Gleisner sijoittui uljaasti hopealle yhteistuloksella 162 kiloa. Tulos on kilon parempi kuin paria viikkoa aiemmin käydyissä EM-kisoissa, joissa Emma sijoitui kymmenenneksi.

Emman ikäsarja on alle 20-vuotiaat ja painoluokka alle 75 kiloa, mihin nostajatarr on selkeäsati alipainoinen, sillä PM-kisoissa vaaka heilahti lukemiin 69,2 kiloa, kun sarjan voittaneella Islannin Birta Hafporsdottirilla painolukema oli yli 74 kiloa, yhteistuloksissa islannitar nosti nejä kiloa paremman noteerauksen kuin Emma.

– Samanlaisia suorituksia oli kuin EM-kisoissa. Tekniikan kanssa oli takkuamista, voimataso riittäisi hiukan kovempiinkin tuloksiin, tuumi Gleisner.

Tempauksessa avauspaino 73 kiloa nousi ylös, mutta kaksi kiloa isommat raudat eivät hyväksytysti pään päälle tempautuneet. Työnnössä kisan kulku oli samanlainen eli avausraudat 89 kiloa onnistui Emma työntämään suorille käsille, mutta mestaruuteen vaadittu 94 kiloa ei noussut.

– Kulta jäi harmittavan lähelle, mutta työnnön 94 kilon yritykset eivät totuuden nimissä olleet kovinkaan lähellä onnistumista.

Emma Gleisneriä valmentaa Lempäälän painonnostoikoni Teemu Roininen, jonka omakin kisaura on edelleen vahvassa kurssissa. Loppusyksyn aikana pienen peruskuntokauden jälkeen on Gleisnerillä vielä yksi tavoite; 20-vuotisten Suomen ennätysten parantaminen.

– Mahdun alle 20-vuotisiin ikäni puolesta enää tämän vuoden, joten muutama kuukausi olisi aikaa yrittää ennnätysparannuksia. Motivaatiota ja intoa löytyy, joskus tulevaisuudessa tavoitteissa siintävät aikuisten arvokisaedustukset, sanoo Emma Gleisner.