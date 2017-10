Ideaparkissa esitellään sata tapaa työllistyä

Verkostoitumista työllistymisen merkeissä on luvassa Ideaparkin keskustaukiolla torstaina 2. marraskuuta

Työllistymismahdollisuuksista Lempäälässä keskustellaan torstaina 2. marraskuuta Ideaparkin keskusaukiolla järjestettävässä verkostoitumistapahtumassa.

Sata tapaa työllistyä -tapahtuma kerää yhteen työnhakijoita, työntekijöitä etsiviä organisaatioita, henkilöstöalan toimijoita sekä paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä.

Tapahtuman ohjelmassa on paneelikeskusteluja, eri alojen yritysten esittelyjä sekä tutustumista uusiin yrityksiin ja ihmisiin. Paneelikeskusteluissa rekrytointialan ammattilaiset vaihtavat ajatuksia nykypäivän työnhaun ajankohtaisista asioista ja tarjoavat samalla vinkkejä työllistymisen eri keinoista. Yritysesittelyistä voi löytää uusia kiinnostavia yrityksiä työllistymisen näkökulmasta tai vaikka yritysyhteistyötä silmällä pitäen.

Tilaisuudessa pääsee tutustumaan myös Lempäälän työllisyyspalveluiden uudistuneisiin palveluihin.

– Tilaisuudessa kerrotaan esimerkiksi Lempäälän työllisyyspalveluiden ryhmäpalveluista, yrityskoordinaattorin tarjoamista yrityspalveluista sekä esitellään työvalmennuskeskuksen ja nuorten Starttipajan toimintaa. Meillä on nyt käytössä ihan uusia palveluita, esimerkiksi sovellus, jonka kautta työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikat ovat jatkossa helposti löydettävissä. Toinen uusi palvelu on Pointti -verkkosovellus, jonka kautta saat työnhakua tukevaa yksilöohjausta verkossa. Pointin avulla voit selkiyttää omia toiveita tulevan työn suhteen ja pääset pohtimaan mitä haluaisit niin sanotusti tehdä isona, kannustaa Lempäälän työllisyyspalveluiden palvelukoordinaattori Joona Rontu.

– Meillä on tulossa tilaisuuteen hieno määrä yhteistyökumppaneita. Lähes 30 toimijaa on ilmoittautunut mukaan. Joukossa on paikallisia eri alojen yrityksiä sekä lisäksi rekrytointiin ja henkilöstöpalveluihin erikoistuneita toimijoita. Mukaan kyllä mahtuu vieläkin pitämään esittelypöytää, jos on kiinnostunut tulemaan verkostoitumaan, kannustaa Lempäälän työllisyyspalveluiden yrityskoordinaattori Maija Heino.

Sata tapaa työlistyä -verkostoitumistapahtuma järjestetään Ideaparkin keskusaukiolla torstaina 2. marraskuuta kello 14–18.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Lempäälän työllisyyspalvelut, Lempäälän Kehitys, Lempäälän Yrittäjät ja Tredu.