Sytytä kynttilä läheisen muistolle

Pyhäinpäivänä, lauantaina 5. marraskuuta, sytytetään kynttilät läheisten haudoille. Vuoden kääntyessä pimeimpään aikaan muistellaan kirkossa kaikkia uskonsa puolesta kuolleita marttyyreja sekä muita edesmenneitä. Lepattava liekki kertoo kaipauksesta, mutta myös kristinuskoon sisältyvästä jälleennäkemisen toivosta.

Vie kynttilä tai leikkokukkia pyhäinpäivänä moni kaipaa paikkaa, johon sytyttää kynttilä silloin, kun oma läheinen on haudattu pitkän matkan taa. Lempäälän Pyhän Birgitan kirkon vieressä, Kirkkotorin puolella, on jo pitkään ollut muistokivi tätä varten. Nyt myös Ristimäen hautausmaalle on pystytetty vastaava muistomerkki. Kivi sijaitsee hiekkakäytävän varrella kappelia vastapäätä, ja se on jo käytössä. Muistokiven luo voi tuoda kynttilöitä tai vaikka leikkokukkia. Sopii myös muistokukille

– Kivi on luonnonkivi Ristimäen kappelin alueelta, ja se sopii metsäiseen ympäristöön, sanoo seurakuntamestari Krista Lindqvist.

Hän on ideoinut Ristimäen kiven yhdessä seurakuntapuutarhuri Petri Soljan kanssa. Toteutuksesta on vastannut Muistokivi Kaila.

Lindqvist kertoo, että molempien muistokivien luo voi jättää kukat myös siunaustilaisuuden jälkeen, jos vainaja haudataan johonkin muualle eivätkä omaiset halua viedä kukkiaan pois.

Pyhän Birgitan kirkon ja sen hautausmaan osoite on Kirkkopolku 1. Ristimäen siunauskappelin ja hautausmaan osoite on Sotavallantie 86.

Teksti ja kuva: Päivi Aikasalo