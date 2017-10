Taivasmatkalle

”Onko sinulla matkalippua taivaaseen”? kysyi eräs matkasaarnaaja junassa vierustoveriltaan puolittain leikillään. Tämä kysymys johdatti keskusteluun elämän tärkeimmästä asiasta. Haluammehan me olla taivasmatkalaisia. Kuolemme jokainen ja toivomme päämäärä on Jumalan taivas. Mikä on sitten taivas? Se voi olla hyvin maallinenkin: tavarataivas, paratiisiloma , taivaallisen ihana jälkiruoka tai tähyilemme taivasta, millainen säästä tulee.

Taivas tulee lähelle meitä nyt pyhäinpäiväviikolla. Viedessämme muistokynttilöitä ja kukkia läheistemme haudoille me toivomme, että he ovat päässeet Taivaan kotiin. Odotamme jälleennäkemistä. Millainen on Raamatun kuvaama Taivas? Sitä ei voi sanoittaa eikä kuvittaa eikä sydämessäänkään aavistaa. Se on jotakin niin hienoa! Sen on Jumala meille valmistanut. Huolet ja murheet ovat poissa. Millainen on tie sinne ja miten sen löydämme? Jos haluamme elää vauhdikkaasti ja omiin voimiin luottaen tai emme ole valmiit alistumaan noudattamaan Jumalan tahtoa, emme sitä tietä löydä. Avuttomille syntisille Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Hän on uskomme kohde ja toivomme päämäärä. Hän on kulkenut kärsimystien, sovittanut syntimme ja avannut meille ylösnousemuksellaan tien iankaikkiseen elämään.

Etsijänä pysyn, kuuntelemaan jään. Aina suuntaa kysyn, tiedän matkanpään. Saan armoon luottaa yhä keskeneräinen. Kiitos Herra pyhä, iankaikkinen. (VK. 513)

Helmi Laitila