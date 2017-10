Hilmalle sattuu ja tapahtuu

Muotovalio pikkuotus ilmaisee itseään puiputtamalla, kiljumalla ja hurisemalla

Asiaan perehtymättömän silmään abessinialainen marsu Emir näyttää ihan vain erittäin söpöltä marsulta. Se on kuitenkin vielä enemmän. Emir on nimittäin Suomen muotovalio. ”Tosi hyvä koko, hyvä lyhyt kroppa”, lukee Emirin näyttelyarvostelussa. Vikaa ei paljon löydy, mitä nyt ”vasen eturusetti on hieman pois linjasta”.

– Emir on myös luonteeltaan rauhallinen ja helppo käsitellä, kehuu omistaja Jessica Nurmiranta.

Nurmiranta kasvattaa marsuja, ja hänen marsuhuoneessaan niitä vipeltää melko joukko. Emir on Nurmirannan silmäterä, vaikka jokainen yksilö on toki tärkeä. Emir itse suhtautuu ihanteelliseen ulkomuotoonsa tyynesti. Se tarkkailee maailmaa koppinsa suulta ja jutustelee puiputtamalla. Nurmiranta kertoo, että marsut kommunikoivat äänellään monipuolisesti.

Puiputus on juttelevaa perusääntä, ruokaa vaaditaan kovalla ”kuii kuii” -huudolla ja pelosta kertovat erilaiset hurinat.

Marsut ovat laumaeläimiä, joten niitä ei saa ikinä pitää yksin. Emirin asuinkumppanina on parhaillaan uusi naaras – ihan tietystä syystä. Emir on saanut jo yhden poikueen aikaan, ja nyt toivotaan, että kemiat osuvat yksiin myös uuden morsiamen kanssa.

Lajitoverin lisäksi marsuille on erityisen tärkeää mahdollisuus liikkua.

– Tilaa ei voi olla liikaa. Marsujen pitää myös päästä juoksemaan vapaana. Jos marsusta tulee sellainen päärynän muotoinen – takana on massaa mutta hartioista puuttuvat lihakset – se kertoo liikunnan puutteesta, Nurmiranta sanoo.

Hän osaa katsoa marsuja tarkalla silmällä, sillä hän opiskelee parhaillaan itsekin ulkomuototuomariksi.

Onko kukaan ikinä kysynyt, mitä järkeä on kilpailla siitä, kenellä on hienoin marsu?

– On monta kertaa, Nurmiranta sanoo ja nauraa.

– Mutta näyttelytoiminta on kasvatustyön parantamista. Pet-luokka myös opettaa oikeanlaista hoitoa.

Teksti: Tua Onnela

Kuvat: Tua Onnela