Nordea avaa uuden konttorin Ideaparkiin

Nordea avaa Lempäälän Ideaparkiin uuden konttorin helmikuun alussa 2018.

Ajanvarauksella toimivassa neuvontakonttorissa voi hoitaa muun muassa asuntolainoihin sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä asioita myös iltaisin. Konttorissa ei ole kassapalveluita.

Uuteen konttoriin yhdistyvät Lempäälän keskustan, Valkeakosken ja Akaan konttorit.

Nordean uusi konttori Ideaparkissa palvelee helmikuun alusta alkaen ajanvarauksella maanantaista torstaihin kello 10–19 ja perjantaisin kello 10–16:30.

− Asuntolainaneuvotteluun ehtii hyvin tulla esimerkiksi työpäivän jälkeen muiden ostosten lomassa. Aika tapaamiselle on helpointa varata Nordean asiakaspalvelunumerosta, kertoo Lempäälästä uuden konttorin johtajaksi siirtyvä Anita Näsärö.

− Seutu on lapsiperheiden suosiossa ja tänne suuntautuu vahva muuttoliike, joten asuntorahoituksella on paljon kysyntää. Haluamme olla siellä, missä ihmiset liikkuvat muitakin asioita hoitaessaan ja hyvien kulkuyhteyksien ulottuvilla. Ideapark on tässä mielessä ihanteellinen sijainti, Anita Näsärö jatkaa.

Neuvontakonttorissa ei ole kassapalveluita. Lähin kassapalvelukonttori löytyy Tampereen keskustasta. Ideaparkissa on TalletusOtto-automaatti, jolta voi nostaa seteleitä sekä tallettaa omalle tilille seteleitä ja kolikoita.

Lempäälän keskustan, Valkeakosken ja Akaan konttorit ovat avoinna helmikuun alkuun asti, minkä jälkeen konttoreiden henkilökunta palvelee uudessa konttorissa. Valkeakosken ja Akaan konttorinjohtaja Matti Fagerlund siirtyy Tampereen palvelukonttorin johtajaksi, erityisenä vastuualueenaan digipalveluiden edistäminen.

− Pankkitunnuksista on tullut tärkeä avain monien yhteiskunnan palveluiden käyttöön. Pankkiasioinnin lisäksi esimerkiksi Verohallinnon ja Kelan palvelut ovat helposti ja nopeasti saatavilla ympäri vuorokauden internetin välityksellä. Haluamme tukea kaikkia asiakkaitamme digitaalisen yhteiskunnan hyödyntämisessä ja tarjoamme konttoreissamme opastusta sekä sähköisten asiointikanavien että pankkitunnusten käyttöönotossa. Yhdessä voimme löytää kullekin asiakkaalle sopivimmat palvelut ja asiointitavat, Matti Fagerlund kertoo.

Nordean asiakkaat voivat tavata asiantuntijoita myös verkkotapaamisina puhelimen ja tietokoneen välityksellä vaikka kotoa käsin. Verkkotapaaminen on helppoa järjestää oman aikataulun mukaisesti arkisin kello 8–20 välisenä aikana sekä lauantaisin kello 10–16. Nordean Online-konttorien asiantuntijat palvelevat verkkotapaamisissa asiakkaita ympäri Suomen, ja verkkotapaamisen voi sopia myös esimerkiksi Ideaparkin konttorista tutun neuvojan kanssa.