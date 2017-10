Sosiaalinen media – uhka vai mahdollisuus?

Kun tarkkailee sivusta nuoria, huomaa, kuinka merkittävä osa puhelin on elämää. Sosiaalinen media hallitsee nuorten vapaa-aikaa. Jopa oppitunneilla puhelinta käytetään aina, kun opettajan silmää välttää. Välitunnit vietetään somessa, ja keskustelu kavereiden kanssa on vähäisempää.

Haastoin itseni olemaan syyskuun ilman sosiaalista mediaa. Kokemus oli avartava. Ymmärsin, kuinka mediariippuvaista suurin osa nuorisosta on. Ilman puhelinta kiinnitin enemmän huomiota ympäristöön ja kotona jäi aikaa muillekin jutuille.

Kun viettää aikaa ystävien kanssa, yleensä vähintään yhdellä on puhelin kädessään. On turhauttavaa, kun joutuu toistamaan kertomiaan asioita ystävien huomion ollessa muualla. Eikö edes lyhyttä hetkeä voi olla erossa puhelimesta? Kysymys voi olla vain pinttyneestä tavasta, mutta luulisi ystävyksien ottavan toisiaan sen verran huomioon, että puhelin jätetään rauhaan keskusteltaessa.

Jos joku ystävä lähtee ulkomaan matkalle, on normaalia jättää toiselle Snapchatin salasana, jotta streakit eivät katkea. Pitkille automatkoille huolehditaan puhelimen vara-akut mukaan, jottei akku lopu kesken. Kotoa ei voi poistua ilman puhelinta, sillä eihän kukaan saa muuten kiinni. Kun suunnitelmissa on lähteä kaveriporukan kanssa pitemmälle reissulle, ensimmäiset kysymykset ovat: Mutta miten meidän akut riittää? Kai siel on netti?

Vaikka mediasta on paljon hyötyäkin, on tunnistettava myös vaarat. On huolestuttavaa, kuinka suuresti puhelin vaikuttaa elämään. Media voi vaikuttaa myös paljon mielipiteisiin. Kuinka suuri osa nuorista on todella medialukutaitoista ja mediakriittistä? Tuskin kovinkaan moni kyseenalaistaa lukemaansa. Kuinka medialukutaito voisi olla erinomaista, kun suomalaisten lukutaitokin heikkenee alinomaa?

Monet nuoret seuraavat erilaisten sometähtien elämää. Heidän elämästään näytetään vain pintaraapaisu ja kokonaisuutta on mahdotonta saada rakennettua. Sosiaalinen media voi vääristää nuorten maailmankuvaa, koska he eivät osaa vielä nähdä kulissien taakse.

On hyvä opetella käyttämään sosiaalista mediaa harkitusti. Media on hyvä orja, mutta huono isäntä. Mediariippuvuus aiheuttaa vielä suuria ongelmia, ja riittämätön mediakriittisyys on vieläkin vakavampi ongelma. Kouluissa olisi opetettava enemmän näistä asioista. Jos kaikki avaisivat silmänsä, ehkä oppisimme antamaan tarpeeksi arvoa oikealle elämälle.

Snapchat on nuorten suosima sovellus.

Streak on Snapchatin ominaisuus.

Sonja Viljamaa, tet-harjoittelija