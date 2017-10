Traktorista on moneksi

Traktori on monikäyttöinen ja taloudellisesti tehokas ajoneuvo esimerkiksi kunnossapidossa, maansiirrossa ja maataloudessa. Koneyrittäjien liiton mukaan jatkossakin kaluston hankinnan ja käytön pitää perustua urakoitsijan tarpeisiin, eikä valinnanvaraa ole syytä lainsäädännöllä keinotekoisesti rajoittaa.

Maastokelpoisuus tekee traktorista sopivan välineen heikkoihin olosuhteisiin ja huonolle tieverkolle. Traktoriin saa liitettyä useita lisälaitteita, mikä laajentaa sen käyttömahdollisuuksia ja nostaa käyttö- astetta. Traktorilla voidaan siirtää urakoinnissa tarvittavaa konekalustoa huonollakin pientieverkolla, jolla kalusto muuten voisi jäädä siirtämättä.

Konealalla podetaan työvoimapulaa. Traktorin hytti on nuorille usein ensimmäinen työpaikka ja näin traktorityöt osaltaan estävät nuorten syrjäytymistä. Nuoruudessa kesätyönä tehdyt traktorityöt ovat olleet monelle nykypäivän ammattilaiselle ensikosketus työelämään ja konetyöaloihin.

Traktoriurakoinnin edellytyksiä on liiton mukaan aktiivisesti kehitettävä. Liikennelupavaatimus poistuu kesällä 2018 traktorikuljetuksilta, joiden nopeus on enintään 60 km/h. Tätä muutosta ei tule liiton mukaan tieliikennelain uudistuksessa vesittää eikä rajata traktorikuljetuksia tiellä pelkästään maa- ja metsätalouteen. Tieliikennelain on sen mukaan sallittava traktorien käytön joustavuus. Traktoriin on voitava jatkossakin kytkeä kolme kertaa traktorin oman massan suuruinen perävaunu myös muussa kuin maa- ja metsätaloudessa.

Koneyritysten mahdollisuutta työllistää alalle haluavia työntekijöitä ei pidä kaventaa tiukentamalla ajokorttivaatimuksia. Yli 60 km/h kulkevat traktorit vaativat käyttäjiltään parempaa perehtyneisyyttä toimintaan. 60 on raja, jonka yli mentäessä tulee miettiä tarkemmin muun muassa liikennelupa-, ammattipätevyys- ja ajokorttivaatimuksia