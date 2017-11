Juhlasuunnittelijan halloweenia suunnitellaan kaksi kuukautta

Korkkareiden sijaan juhlajärjestelijän on useimmiten syytä kaivaa jalkaansa lenkkarit

Halloween on saanut vuosi vuodelta enemmän jalansijaa suomalaisten juhlien joukossa. Juhlasuunnittelija Micu Mäkitalo on juhlinut halloweenia jo useana vuonna, ja aina näyttävästi. Oman lapsen syntymäpäivien ohella halloween on hänen lempijuhlansa.

– Se on villi kortti, koska halloweenina saa toteuttaa omia visioitaan, Micu Mäkitalo kertoo.

– Halloween sopii suomalaisuuteen. Se on tummasti sävytetty juhla, joka on toteutettu pilke silmäkulmassa, hän jatkaa.

Tänä vuonna Mäkitalojen etupihalle rakennettiin juhlien alla hautausmaa. Juhliin kutsutut saivat pukeutua teeman mukaisesti ja sekä lapselle että aikuiselle jaettiin parhaan asun palkinto. Micu Mäkitalo itse muuttui käärmekuningattareksi. Juhlan hän suunnitteli ajan kanssa pohtien tarkasti niin kukat, juoma- ja ruokatarjoilut kuin koristeetkin.

– Mikä tahansa koriste ei käy, hän toteaa ja lisää, että koristelun pitää olla tyylillisesti linjassa.

Juhlasuunnittelijan kotona on vietetty ja vietetään paljon juhlia. Juhlien suunnitteleminen muuttui työksi siis rakkaudesta lajiin. Micu Mäkitalo kertoo, että juhlasuunnittelijaa käytetään nykyisin monenlaisten juhlien suunnitteluun. Esimerkiksi ristiäisten, syntymäpäivien ja babyshower-juhlien järjestelyissä kaivataan apua.

– Yksi tärkeimmistä syistä käyttää juhlasuunnittelijaa on pieni budjetti. Autan pysymään budjetissa ja keksimään tapoja, joilla pienellä rahalla saa enemmän.

Juhlien järjestäjän rahankäyttö saattaa helposti etenkin koristekaupoilla lipsahtaa yli budjetin. Micu Mäkitalo kertoo, että hänen yrityksensä Juhlakirsikka tarjoaa sekä kaiken sisältävää all inclusive -pakettia että juhlasuunnittelupakettia, jossa juhlat ja aikataulu suunnitellaan yhdessä.

Usein juhlissa emäntä tai isäntä unohtuu keittiöön ja muihin järjestelypuuhiin. Silloin seurustelu vieraiden kanssa jää vähälle eikä tilaisuudesta nauttiminen onnistun. Juhlasuunnittelun hyvänä puolena on myös paketteihin sisältyvä apu.

Suunnittelun lisäksi Juhlakirsikan valikoimissa ovat tuolihuppujen vuokrauspalvelu ja kokki kotiin -palvelu.

Juhlasuunnittelijan ammattia voisi helposti kuvitella kuohuviinin siemailuksi kekkereillä. Todellisuus on kuitenkin toinen. Ammatti on hyvin fyysinen ja korkokenkien sijaan on useimmiten syytä vetää ylleen verkkarit ja lenkkarit.

– Esimerkiksi tuolihuppujen asentaminen on tosi raskasta. Asennan niitä yksin kaksikymmentä tunnissa, ja jos on kahdensadan hengen häät, niin kyllä siinä hiki tulee.

Viidentoista vuoden istumatyön jälkeen fyysisyys on kuitenkin tervetullut muutos, toteaa Micu Mäkitalo.

Juhlasuunnittelijan vinkit onnistuneisiin juhliin