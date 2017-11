Kiilto Oy on Lempäälän vuosisadan yritys

Piippokeskuksessa oli lauantai-iltana tunnelma katossa ja sali täynnä väkeä, kun Lempäälän Yrittäjät kokoontui viettämään Vuosisadan yrittäjän julkistamisjuhlaa.

Yrittäjäyhdistys valitsi tänä vuonna sekä Vuoden yrittäjän että Vuosisadan yrittäjän. Vuoden yrittäjäksi valittiin Miia Hellqvist, ja tämä valinta julkistettiin jo aiemmin.

– Kriteerit ovat aina vaativia, kun pohditaan valintoja. Vuosisadan yrittäjä -palkinnon saajan erityispiirre on pitkäjänteisyys, sanoi Lempäälän Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Ismo Paananen johdatellen yleisöä kohti illan kohokohtaa.

Paananen kertoi yrittäjäyhdistyksen kysyneen kesällä Kuokkalankosken Markkinoilla myös kuntalaisilta ja yrittäjiltä heidän mielipidettään siitä, mille yritykselle kerran sadassa vuodessa jaettava palkinto kuuluisi.

Yrittäjien hallituksessa valintoja pohdittiin kolmessa kokouksessa. Valinta oli yksimielinen.

– Yrityksen polku on alkanut jo 1919 ja Lempäälässä 70-luvulla. Yritys on kansainvälisesti tunnettu ja ylpeä suomalaisuudestaan. Vuosisadan yritys on Kiilto Oy, Paananen julisti.

Palkinnon vastaanottanut Kiilto Oy:n toimitusjohtaja Anssi Asikainen kiitti huomionosoituksesta niin omistajan kuin kiiltolaisten puolesta.

– Koska illan aikana on puhuttu Suomen historiasta, kerron lyhyesti Kiillon historiaa.

Tampereen Pispalassa toimintansa aloittaneen yrityksen ensimmäiset tuotteet olivat huonekalukiillokkeita ja saapasrasvoja. Tuotteista juontaa myös yrityksen nimi, Kiilto.

– 1925 siirryttiin Hatanpäälle ja tuotevalikoima muuttui. 60-luvulla yhtiö keskittyi liimoihin, Asikainen kertoi.

Kun tilat Tampereella kävivät ahtaiksi, yhtiö alkoi katsella uudelle hallille paikkaa Lempäälästä.

– Lempäälä osoittautui yhtiölle parhaaksi vaihtoehdoksi ja ensimmäinen halli nousi 70-luvun alussa.

Yhtiö on investoinut Lempäälän merkittävästi ja samalla linjalla jatketaan. Ensi vuoden alkupuolella on tulossa miljoonainvestointi.

Kiilto on laajentunut myös kansainvälisesti.

– Venäjällä on kaksi tuotantolaitosta ja Baltian maissa sekä Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Puolassa tytäryhtiöt. Ruotsissa oleva tytäryhtiö on toiminut jo 30 vuotta.

Anssi Asikainen kertoi myös, mitä tekijöitä löytyy Kiillon menestyksen takaa.

– Henkilöstöstä pyritään pitämään Kiillossa hyvää huolta niin, että meillä on kiva työskennellä. Se on meille ihan ykkösasia. Kiilto onkin työtyytyväisyystutkimuksissa kovalla tasolla.

Toisena Asikainen nosti esiin vastuullisuuden.

– Vastuullisuus on hyvin tärkeää. Se on paikallista. Lempäälän kuntaa pitää kiittää siitä, että se on toiminut hyvin joustavasti Kiillon suunnalla.

– Kiilto on omalta osaltaan rakentanut kestävää tulevaisuutta työllistämällä ja hoitamalla oman osuutensa verojen muodossa. Tänä vuonna rekrytoidaan suurin määrä uusia kiiltolaisia, mikä on mukava asia.

Anssi Asikainen sanoo suomalaisuuden olevan kovaa valuuttaa maailmanmarkkinoilla.

– Suomalaisuus on tärkeä asia kaikilla markkinoilla niin idässä kuin lännessä. Suomalaisella laadulla on hyvä kaiku ja suomalaisten kanssa on mukava tehdä kauppaa. Olemme rehellisiä ja meihin luotetaan.

Asiakas on Kiillon toiminnan kulmakivi, mitä Asikainen kuvaa sanomalla asiakasta kuninkaaksi.

– Näillä vahvuuksilla kurotamme ainakin liikevaihdossa kohti yhtiön ennätysvuotta, Anssi Asikainen kertoi.