Korpissa kirpputori kohtaa kulttuurin

Uusi kirpputori on samalla myös teatteri

Lempäälän keskustan paraatipaikalle, entisiin Kairimon tiloihin Tampereentielle avautui lauantaina 28. lokakuuta Kirpputori Korppi. Yrittäjä Kyllikki Salo kertoo, että oma kirpputori on ollut kaukainen haave, mutta varsinaisessa syntytarinassa hänen koirallaan on varsin oleellinen osa.

Kävi nimittäin niin, että noin puolitoista kuukautta sitten koiralle ilmestyi patti, joka piti poistaa. Suunta otettiin eläinlääkäriin, jonka vieressä oli tyhjillään liiketila.

– Tuohonhan voisi perustaa vaikka kirpputorin, Kyllikki Salo tuumasi.

Ja niin tapahtui.

– Pitää toimia, kun tila kutsuu, hän toteaa.

– Ihmisillä on todella paljon kierrätettävää. Kaikki tietävät mitä silloin pitää tehdä. Perustaa kirpputori.

Seuraavaksi sahattiin kilometri lautaa, ruuvattiin muutama kilo ruuveja ja maalattiin seiniä. Kirpputoripöytiä Korpissa on kuusikymmentä ja kävijöiden toiveisiin vaaterekeistä tartuttiin hankkimalla niitä myyjien käyttöön.

Kirpputori Korppi ei ole mikä tahansa tusinakirppis, vaan kirpputori, jossa on kulttuuria. Kirpputorin katon alle rakennettiin esiintymislava, jolla kuultiin avajaisissa Kyllikki Salon säveltämä ja sanoittama Kirpparilaulu.

”Tämä on muistoksi aarteiden, joita kukaan ei muista. Mä tahdon tarpeettomat kierrättää, josko hyötyä niistä muille ois.”

Jatkossa lava tulee olemaan estradi Teatteri Korpille. Perusteilla olevan teatterin ensimmäinen näytelmä on nimeltään Kesämökkivuokralaiset.

Kyllikki Salon käsikirjoittama näytelmä on hulvaton komedia. Se on vastapainoa hänen ja hänen miehensä Jarmo Salon synkempiä aiheita käsittelevälle Sysien syleily -musiikkielokuvatrilogialle, jonka toista osaa kuvataan parhaillaan. Teatteri Korpissa on mukana muutamia kokeneita harrastenäyttelijöitä ja mukaan kaivataan vielä uusia ja kokemattomampia näyttelijöitä.

– Jos on aina ollut palo lavalle, niin nyt olisi saumaa, Kyllikki Salo toteaa ja toivoo mukaan erityisesti miehiä.

Elokuva on innoittanut kirpputorin sisustusta. Seinien yläsosiin tulee elokuvamusiikin sanoituksia. Kyllikki Salo lupaa, että jos asiakas haluaa kuulla tietyn kappaleen, hän toimii elävänä jukeboksina.

Teatterin lisäksi Kirpputori Korpin lavalla nähdään ja kuullaan muun muassa musisointia ja runonlausuntaa. Iltaisin tilaa voi vuokrata kokoustilaksi tai pieniin tilaisuuksiin.

Kyllikki Salo muistuttaa, että kirpputori elää pöytien vuokraajista.

– Kauppa on oikein hyvin käynyt, että nyt vain nurkat puhtaiksi ja kirpputorille myymään, hän kannustaa.

– Viikon pöytävuokra on 25 euroa ja kahden viikon 47 euroa. Ja asiakkaiden toiveita kuunnellaan mielellään.

Kirpputori Korppi on avoinna arkisin kello 10–18, lauantaisin 10–15 ja sunnuntaisin 11–15.