Sääksvanhemmat on paljon muutakin kuin mokkapalojen leivontaa

”Autetaan koulua onnistumaan” on aktiivisen vanhempainyhdistyksen motto

– Ei vain mokkapaloja tai myyjäisiä, linjaavat Sääksjärven koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Karoliina Hälli ja varapuheenjohtaja Tanja Meronen.

Sääksjärven koulun vanhempainyhdistyksen eli Sääksvanhempien uudistunut johtokunta haluaa valjastaa käyttöön jäsentensä vahvuudet ja vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä. Heidän mottonsa on ”autetaan koulua onnistumaan”. Koululaisten vanhemmat ovat ottaneet vastuun ideoimistaa projekteista ja kritiikin tai kontrolloinnin sijaan yhdistyksessä uskotaan kannustukseen, apuun ja kiitosten antamiseen.

– Meillä on hyvä energia ja tarve tehdä asioille jotakin, muun muassa tkukea koulua viestinnässä onnistumisessa Karoliina Hälli kertoo.

Apuna luottamuksen lisäämisessä kodin ja koulun ovat aktiivinen vuorovaikutus ja viestintä. Tietoa välitetään Wilman lisäksi muun muassa Facebookissa Sääksvanhemmat -ryhmässä.

Vanhempainyhdistyksessä on paljon aktiiveja sekä hallituksessa että sen ulkopuolella. Monet vanhemmat haluavat olla mukana, mutta harvaa kiinnostaa paikka hallituksessa. Siksi Sääksvanhemmissa voi osallistua toimintaan matalalla kynnyksellä ja omien mahdollisuuksien mukaan. Sekin riittää, että puhuu vanhempainyhdistyksestä hyvää. Hyvää ideaa toteuttamaan lähteville vanhemmille Sääksvanhemmat tarjoaa sparrausta ja apua sekä hurraahuutoja.

Koska kaikki vanhemmat ovat kiireisiä, ei yhdistys halua kuluttaa energiaansa esimerkiksi kahvinkeittoon vain perinteen vuoksi.

– Haluamme tehdä enemmän niitä oikeasti tärkeitä asioita, Karoliina Hälli toteaa.

– Siten koululaisemme pääsevät nauttimaan muun muassa kovasti tykästyistä liikennekasvatustapahtumistamme sekä Koulukorva-toiminnasta, jossa vanhemmat pääsevät mukaan välitunneille, Tanja Meronen lisää.

Lisäksi tulevana keväänä uudistuksen kokevat vanhempainyhdistyksen myöntämät stipendit. Aiemmin yksittäisille oppilaille myönnetyt rahakannustimet jaetaan jatkossa kokonaiselle luokalle. Myöntämisperusteet ovat vielä työn alla, mutta suunnitelmissa on, että luokat tekevät yhdessä jonkin positiiviseen yhteisöllisyyteen liittyvän projektin, joka palkitaan.

Sääksvanhemmat on sekä ylä- että alakoulun yhteinen vanhempainyhdistys. Uusien koululaisten vanhemmat pääsevät tutustumaan yhdistykseen jo eskarilaisten aloittaessa koulutaipaleensa. Sääksvanhemmat kutsuu eskareiden vanhemmat koululle kahville tutustumaan toisiinsa ja yhdistykseen sekä kuulemaan koulun käytännöistä. Kun vanhemmat ja lapset ovat tuttuja toisilleen, on mahdollisten lastenvälisten konfliktien ratkominen helpompaa. Yhteisöllisyyden herättely on Sääksvanhemmille sydämen asia.

9. marraskuuta järjestetään Virta-kampuksella Lempäälän kunnan, Pirkan opiston, Lempäälän SOPU-tiimin ja Sääksvanhempien yhteistyössä toteuttama Riidoista ratkaisuihin -vanhempainilta koko Lempäälän koululaisten vanhemmille ja muille sidosryhmille.

Vanhempainillassa kerrotaan muun muassa kiusaamisen tunnistamisesta ja Verso-sovittelusta. Vertaissovittelussa sovitellaan kouluissa oppilaiden välisiä riitatilanteita sovittelijaoppilaiden johdolla. Illan pääpuhujana on Maija Gellin Suomen Sovittelufoorumista.

– Riidoista ratkaisuihin -ilta on osa kaavailemaamme vanhempainluentojen sarjaa. Näissä kasvattajuusilloissa on käsittelyssä päivänpolttavia aiheita, kuten kiusaaminen, päihteet, seksuaalikasvatus ja some. Koska tilaisuuksien järjestely on aikaa vievää puuhaa, olisi tehokasta järjestää nämä illat suuremmalle joukolle vanhempia muistakin kouluista, vinkkaa Tanja Meronen.

Sääksjärven vanhempainyhdistys toivoo, että aktiivista yhteistyötä muidenkin vanhempainyhdistysten kanssa.