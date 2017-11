Ilmajohtoja puiden latvojen tasalta maakaapeliin Lempäälässä ja Vesilahdessa

Kuljussa asemakylässä ja Sääksjärvellä Höytämössä ovat parhaillaan menossa elo-syyskuun taitteessa alkaneet Elenia Oy:n säävarmakaapeloinnit. Ilmakaapelia kaivetaan maan alle välillä Kannisto-Asemakylä ja Rotikonperä-Pirttilahti.

Molemmat ovat noin puolen miljoonan euron suuruisia hankkeita. Työt kestävät vuoden loppuun. Purkutyöt ja viimeistelyt tehdään keväällä.

Molemmissa kohteissa kaivetaan uutta reittiä 6–7 kilometriä ja uutta säävarmaa maakaapelia asennetaan yhteensä noin 25 kilometriä. Urakoitsijana on Eltel Networks Oy ja maanrakentajana Veljekset Hemming Oy.

Elenia Oy on rakentanut vuodesta 2009 sähköverkkoaan ainoastaan maakaapelointina. Säävarma-nimellä tehtävää kaapelointia eli ilmajohtojen korvaamista maakaapeleilla Elenia on tehnyt vuodesta 2012.

Tavoitteena on saada koko sähköverkosta 70 prosenttia maakaapeliin pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan vuoteen 2028 mennessä.

– Ensin saneerataan verkkoa taajamissa. Sen jälkeen vuorossa ovat haja-asutusalueet. Koko Elenian toimialueella maakaapelissa on tällä hetkellä hieman alle neljäkymmentä prosenttia kaikesta sähköverkosta. Työtä riittää, sillä sähköjohtoa on kaikkiaan niin paljon, että se riittäisi kiertämään puolitoista kertaa maapallon ympäri, sanoo projektipäällikkö Jukka Laakso Elenia Oy:stä.

Nimensä mukaisesti sähköverkko pääsee suojaan säiden aiheuttamilta vioilta, kun 20 kilovoltin sähkölinjat ja kuluttajille menevän pienjänniteverkon 400 voltin johdot eivät enää roiku ilmassa puun latvojen tasalla.

– Viat eivät poistu kokonaan, mutta säistä johtuvat viat poistuvat kokonaan. Paksusti eristetyn maakaapelin elinikä on 40–50 vuotta, mutta käytännössä sen voidaan sanoa olevan lähes ikuinen. Meillä on käytössä täysin virheettömiä 1960-luvulla kaivettuja maakaapeleita.

Kannisto-Asemakylän työmaalla Elisa kaapeloi samalla puhelinverkkoaan ja kunta saneeraa katuvalot kaapeliverkkoon. Myös Rotikonperässä Elisa on mukana saneeraamassa omaa verkkoaan. Lisäksi Tampereen Puhelin on hankkeessa mukana osalla matkaa. Myös Lempäälän Lämmön kanssa yhteistä reittiä on jonkin matkaa Höytämöntien varrella.

Säävarma-kaapelointia tehdään tänä vuonna Lempäälässä ja Vesilahdessa yhteensä tänä vuonna noin 1,8 miljoonalla eurolla.

Vesilahdella kaapeloidaan parhaillaan Kostiala-Narva -kohdetta urakoitsijana Eltel Networks Oy ja maanrakentajana Veljekset Hemming Oy. Lisäksi Vesilahdella on jo kaapelointi valmistunut Korpiniemessä Korpiniemi-Hinsalansaari -työssä. Urakoitsijana oli Vertek. Uusi verkko on maakaapeloinnin perässä, mutta purkutyöt ovat vielä tekemättä, koska pellot ovat olleet niin märkiä.

Ensi vuonna investointimäärä säilyy suunnilleen samassa noin kahden miljoonan euron luokassa Lempäälässä ja Vesilahdessa. Urakoitsija on jo valittu Väinölä-Ruotasjärvi -välille ja Tateka-Röstinmäki -hankkeisiin Lempäälässä. Maastosuunnittelu ja luvitus on jo käynnistynyt.

Narva-Myllytie -projekti Vesilahdessa on parhailllaan tarjouskilpailussa.

Kannistontieltä erkanevalla Karintiellä etummainen kaivinkone kaivaa tienpientareeseen 70 senttiä syvää uraa kaapelille. Laitteen takana tulee toinen kaivinkone, joka laskee ja peittää kaapelin. Haja-asutusalueella sama operaatio tehtäisiin joutuisammin auraamalla.

Työn jälki näyttää siistiltä, vaikkei sitä ole vielä edes viimeistelty.

Työnjohtaja André Hemming pohjanmaalaisesta Veljekset Hemming Oy:stä sanoo töiden edenneen haastavista maasto-olosuhteista huolimatta Lempäälässä aikataulussa.

– Liiallinen märkyys ja kuraisuus on jonkin verran haitannut tekemistä. Erittäin kivistä on maasto täällä, ja kalliota on jouduttu louhimaan, mutta melko vähän. Rotikonperästä on ajettu pois paljoa kiveä.

Liikennemerkillä varoitetaan autoilijoita työmaasta, sillä työssä olevat kaivinkoneet vievät osan tiealueesta.

– Yhteistyö Lempäälässä toimii hyvin, kun samoilla kaivuilla voidaan tehdä myös asukkaille katuvalot, Hemming kiittelee.

– Sitä ihmiset kyselevät, kun näkevät kaivinkoneemme, että koska heille tulee valokuitu. Höytämöön tuli neljä kuituliittymää Välimäentielle tietää Hemming kertoa.

– Meillä on valtava työmaa Pälkäneellä, jossa kunta päätti, että koko kunta liitetään valokuituun. Olemme hankkeessa mukana, sanoo Jukka Laakso.