Lempäälän valtuusto vahvisti veroprosentit

Kunnan veroprosentit pysyvät ennallaan

Lempäälän kunnanvaltuusto päätti kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2018 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 20,50 prosenttia.

– Tuloveroprosentin osalta me olemme tällä seudulla sanotaanko keskimääräinen verottaja. Meidän tuloveroprosenttimme on 20,5 ja se on koko maata ja Pirkanmaata korkeampi, mutta näiden meidän keskikokoisten Tampereen kaupunkiseudun kuntien joukossa olemme suurin piirtein keskiarvossa, kertoi talousjohtaja Kari Auvinen ja totesi, että hänen tietääkseen kaupunkiseudun kunnista vain Nokia on kaavailemassa tuloveroprosentin nostoa.

– Kiinteistöveron puolella tilanne on hieman toisenlainen, katsotaan sitten yleistä kiinteistöveroprosenttia tai vakituisen asumisen kiinteistöveroprosenttia tai sitten muun kuin vakituisen asumisen, joka lähinnä tarkoittaa vapaa-ajan asuntoja, kiinteistöveroprosenttia. Oikeastaan kaikissa veroryhmissä Lempäälä on varsin maltillinen kiinteistöverottaja, Kari Auvinen sanoi.

Valtuusto päätti yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi valtuusto päätti 0,95 prosenttia, koska Suomen hallitus päätti olla tarkistamatta kiinteistöveron alarajaa. Samasta syystä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on ensi vuonna Lempäälässä 0,95.

– Meillähän oli lokakuussa vireillä hallituksen esitys siitä, että kuntien kiinteistöveropäätökset pitäisi tehdä niin, että ne ottaisivat huomioon eduskunnalle esitettävät ala- ja ylärajojen korotukset. Esitys vedettiin pois alarajatarkistusten osalta. Kun niitä ei hyväksytty, se merkitsi myös sitä, että Lempäälän päätösesitys kiinteistöveroista pysyy ennallaan ensi vuodelle.

Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentiksi valtuusto päätti vuodelle 2018 0,45 prosenttia. Asuntotarkoitukseen kaavoitetun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi päätettiin 3,00 prosenttia ja yleishyödyllisten yhteisöjen erilliseksi kiinteistöveroprosentiksi 0 prosenttia.

Vuonna 2018 Lempäälässä ei peritä koiraveroa.

Kunnanhallituksen esitykseen ei tehty vastaesityksiä, mutta Mikko Kärki (kesk.) kritisoi kaavoitetun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa kovaksi.

– Määräaika vuosia kun menee, niin koko tontin arvo on veroina maksettu kunnalle. Ei ole kiva semmoisen ihmisen näkövinkkelistä, hän totesi ja muistutti, että sytä rakentamattomuudelle voi olla monia syitä.