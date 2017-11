Sääksjärven koulu täyttää 80 vuotta

Sääksjärven koulun tarina alkoi 80 vuotta sitten vuonna 1937 supistettuna kansakouluna vuokratiloissa ilman omia toimitiloja. Oppilaita oli alkuun neljällä luokalla yhteensä 31. Opettajia oli yksi, Aili Vuorela.

Muutos nykypäivään on valtava. Moderni Sääksjärven koulu valmistui vuonna 2001. Koulua käy lähes 800 oppilasta, ja henkilökunnan määrä hipoo sataa.

Koko menestystarina ja se miten Sääksjärven kansakoulu muuttui Suomen suurimpiin kuuluvaksi peruskoulun yhtenäiskouluksi, avautuu lukijalle juhlapäivänä 16. marraskuuta julkistettavasta Sääksjärven koulun 80-vuotishistoriikista Poluillas koulutie – Sääksjärven koulu 1937–2017.

Lukupaketti on viihtyisä, sillä 80 vuoden koulutaipaleeseen mahtuu monenmoista kirjankansien väliin talletettua. Teoksen alkuosan pohjana on vuonna 1987 valmistunut koulun 50-vuotishistoriikki.

Sääksjärven koulun historiikin on toimittanut ja taittanut lempääläläinen tietokirjailija Ritva Mäkelä. 120-sivuisen, mainiosti kuvitetun teoksen tekstit on tuottanut ryhmätyönä ja avustajien tuella 16-jäseninen historiikkitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Mikko Nurminen. Perinnetyön taltioinnissa ovat alusta asti olleet mukana rehtorit Väinö Valtonen ja Seppo Siitonen. Hauskan sääksenpoikapiirroskuvan kirjan kansikuvaksi on kuvittanut koulun erityisluokanopettaja Jaakko Katajamäki.

Työ sai alkunsa, kun Nurminen tapasi samassa pöytäseurueessa kansakoulukaverinsa Matti ja Jaakko Viitalan sekä Asko Siivolan: päätettiin kutsua koolle luokkakokous. Siellä Sääksjärven koulun vaiheita 1937–1987 -historiikkia selatessa porukassa syttyi ajatus päivittää historiikki ajan tasalle.

Turhaa pönötystä vältetään. Kirjan sivuilla ei ole pitkiä nimilistoja kulloinkin toimineista vanhempainyhdistyksistä tai oppilaskunnan jäsenistä. Sen sijaan entisten oppilaiden muisteluksia ja henkilökunnan jäsenten eläkkeelle lähtemisiä kerrataan lämpimästi.

Koulun opettaja, toimittaja Juha Raunio luo kirjassa vision peräti vuoteen 2037, jolloin koulun perustamisesta tulee kuluneeksi tasan sata vuotta. Silloinkin käydään vielä koulua:

– Lempäälään valmistui vuonna 2020 kolmas yläkoulu vanhan lukion tontille keskustaan. Pian kuitenkin tilapula alkoi jälleen ahdistella Lempäälän kouluja, ja syksyllä 2033 Kuljuun nousi uusi yläkoulu, joka entisen alakoulun kanssa muodosti Kuljun yhtenäiskoulun.

– Sääksjärvelle tuli uusi lukio yhtenäiskoulun kylkeen vuonna 2031. Oppilaita 5-vuotiaista eskareista liki 20-vuotiaisiin abiturientteihin asti on tänä vuonna 2037 pyöreästi tuhat, opettajia ja muuta henkilökuntaa on noin kaksisataa. Vanhan ruokalarakennuksen tilalle rakennettiin 2020-luvun lopulla uusi kuusikerroksinen rakennus, sillä koulun tontilla ainoa tila, jonne kasvu mahtui, oli ylöspäin.

Kirjan päätössanoina ovat koulun ehkä tunnetuimman oppilaan, musiikkineuvos Rauno Lehtisen (1932–2006) tekemä ja kotikoululleen vuonna 2001 omistama Laulu Sääksjärven soi:

”Laulu Sääksjärven soi,

meille tuoda se voi

paljon hauskoja hetkiä mieleen.

Laulu Sääksjärven soi,

uuden tunnelman loi.

Aika uusi käy entisen viereen…”

Juhlan kunniaksi lapsille tarjotaan juhlalounas kakkuineen, ja koulupäivä pääteään yhteiseen juhlaan.

Juhlapäivästä koululla alkavat juhlaviikot, jotk ahuipentuvat Suomi 100 -tanssiaisiin itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta.

Juhlaviikkojen aikana koulun seinillä ja vitriineissä on näyttelyitä. Koulun ala-aulaan kerätään oppilaiden valokuvista näyttely ”Minun Sääksjärveni”.

Juhlapäivä 16. marraskuuta

Sääksjärven koulun 80-vuotisjuhlat pidetään torstaina 16. marraskuuta.

Koulun väen kesken vietetään ensin päiväjuhlaa koululla.

Yleisölle avoin iltajuhla järjestetään kello 18.30–19.30. Siellä julkistetaan koulun Poluillas koulutie – Sääksjärven koulu 1937–2017 -historiikki. Kirjaa myy koulun kanslia. Sitä voi ostaa juhlapäivänä käteisellä.

Kutsuvieraille on juhlan jälkeen kahvitilaisuus.