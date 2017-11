Huippusuorituksesta pohjanoteeraukseen

: Menneen viikon kaksi Mestis-ottelua tarjoilivat Lempäälän Kisan kannattajille kaksi aivan erilaista kokemusta. Keskiviikkona marraskuun ensimmäisenä päivänä Kisa rosvosi maalivahtija hyökkääjämahtiesityksillä pisteet Turun Kupittaalta. Edellisen kerran Turusta Kisa oli pinnat tuonut Pirkanmaalle kolme vuotta aikaisemmin, joten harvinaisen makeaa herkkua lempääläisleirissä maisteltiin.Hakkarissa kolme päivää myöhemmin tunnelmat olivat ihan jotain muuta. Sarjajumbo Kokkolan Hermes kuritti asennevammaista Kisaa kaksi käsin. Jo alkupotkuista näki, että Hermes-ottelussa kisalaisten pelifiilis oli musta kuin marraskuinen ilta.– Jos emme laita kaikkeamme likoon, emme voita pelejä jatkossakaan. Meillä ei ollut tunnetta, eikä moraalia. Pelaajille en pelin jälkeen alkanut rähistä, palataan asiaan alkuviikon treeneissä, lateli Hermes-pelin jälkeen Kisa-luotsinormaaliakin tuimemmalla ilmeellä.Turun-pelin kommentit pari päivää aiemmin olivat Kuuselalta ihan erinlaista tekstiä: – Olimme todella sitkeitä, koko joukkue taisteli ja maalivahti Heljanko oli viimeisenä lukkona loistava, ylisti Kuusela Aurajoen rannalla.Hakkarin ensimmäisen erän makkarajonossa päiviteltiin Kisan aneemisuutta: – Avauserät ovat tällä kaudella olleet nihkeitä läpi alkukauden, mutta nyt pelaajien flegmaattisuus oikein loistaa, kommentoi kauden kotipelit tiiviisti seuranut katsoja.Kokkolan Hermes eteni viime kaudella pudotuspeleihin ja esiintyi sielläkin edukseen, joten tälle kaudelle Keski-Pohjanmaalla asetettiin kovat tavoitteet. Järkytys on ollut suuri, kun Hermes on rämpinyt tappiosta toiseen ja nousi vasta Kisa-voitollaan pois sarjan jumbosijalta: – Joukkue on kilpailukykyinen taidoiltaan, johtaja ja herättäjä puuttuu. Pelkästään valmentajan syyksi tällaista mahalaskua ei saa, tämän hetken rosteri sukeltaa aika syvällä suossa, tuskailtiin puolestaan Hermeksen keskustelupalstalla nettisaitti Jatkoaika.com-sivustolla.Hyökkääjäoli Turussa ilmiliekeissä, sillä hän teki kaikki lempääläisten maalit. Yksi syntyi yhden miehen ylivoimalla, toinen 5 – 3-ylivoimalla ja kaikista tärkein ja makein osuma tuli, kun hän karkasi alivoimalla maalintekoon. Hermes-pelissä Alanenkin vajosi muun sakin tavoin. Lattean peliesityksen mustasivat vielä kaksi suhteellisen turhaa rikettä, joista Alanen istui pikkukakkoset.LeKin maalivahtitilanne on ollut tällä kaudella optimaalisen hyvä, mikä yhtäältä selittää mainion sarjasijoituksen (kolmas) tässä vaiheessa kautta. Nuorten MM-kisajoukkueeseen vahvasti matkalla oleva HPK:n sopimuspelaajaon pelannut suurimman osan peleistä, arvosanalla hyvä. Neljässä pelissä Kisan maalilla on ollut viime sesongilta tutuksi tullut Tapparan, joka ansaitsee peleistään arvosanan kiitettävä. Täydellinen täysosumapeli Heljangolle tuli Turussa, missä hän pysäytti LeKi Hockey Oy:n osaomistajajohtaman TuTo-vyöryn nappaamalla nelisenkymmntä koppia.– Omastakin mielestäni pelasin huippupelin, vaikka flunssa painoikin ankarasti päälle. Toivottavasti lisää peliaikaa Tapparassa ja Liigassa tulisi jatkossa, sanaili 20-vuotias Heljanko, jolla on tältä kaudelta yksi liigapeli vyöllään. Ainoassa pelaamassaan ottelussa Heljanko pelasi nollapelin, mutta tästäkään huolimatta Tappara-piiskaei miestä enempää ole peluuttanut, vaan torjuntavastuun kivikovassa Tapparassa on kantanutMestiskin vetäytyy maaottelutauolle, Kisa jatkaa pelejään perjantaina 17. marraskuuta Hakkarissa Kiekko-Vantaata vastaan.