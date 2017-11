Ideaparkissa saatiin runsaasti ideoita työllistymiseen

Sata tapaa työllistyä -tapahtuma houkutteli torstaina Ideaparkin Keskusaukiolle pari sataa työnhaun uusista tavoista kiinnostunutta kävijää. Tunnelma tapahtumassa oli innostunut. Ihmiset kävivät kuulemassa uusista tuulista työllistymisen saralla ja juttelemassa eri pisteillä.

Tilaisuudessa kuultiin muun muassa paneelikeskusteluja työnhaun uusista tavoista sekä työnhakuvinkeistä. Keskusaukion lavalla esiteltiin lisäksi kevyt yrittäjyyttä, franchising-yrittäjyyttä, headhuntingia sekä työnhakijoiden itsensä perustamia aktiivisia verkostoja ja niiden hienoja saavutuksia työnhaussa.

Kesätyö 2018 kampanjasta oli myös jaossa tietoa. Lempäälän kunnassa on tarjolla 75 kesätyöpaikkaa ja lisäksi Lempäälän kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa tukensa yrityksille kesätyöntekijöiden rekrytointiin.

− Haaste yrityksille on heitetty ja tavoitteena on saada yrityksiin tarjolle jopa vielä enemmän kesätyöpaikkoja kuin mitä kunta tarjoaa. Kaikille meillähän on yhteinen tavoite tämä lempääläisten nuorten ja nuorten aikuisten työllistäminen ja kesäaikaan siihen avautuu uusia mahdollisuuksia, yrityskoordinaattori Maija Heino kannustaa.

Tilaisuudessa kuultiin myös Lempäälän työllisyyspalveluiden uudistuneista palveluista. Yrityskoordinaattorin palveluilla pyritään helpottamaan uusien työntekijöiden palkkaamista yrityksiin. Yrityskoordinaattori voi auttaa yritysten tarpeiden kartoittamisessa ja etsiä juuri kyseisiin tarpeisiin vastaavia työntekijöitä.

Yksi uusista yrityksille tarjottavista palveluista on kevytrekrytointi, jossa palkkatuen saanut henkilö on Lempäälän kuntaan työsuhteessa, mutta tekee työnsä jossakin paikallisessa yrityksessä. Lempäälän työllisyyspalveluiden ryhmäpalvelut tarjoavat myöskin monia mahdollisuuksia työllistymiseen.

− Meillä ryhmäpalvelut ovat toiminnallisia ryhmiä, jotka me järjestämme itse. Katsomme aina asiakaslähtöisesti, millaisia tarpeita on ja perustamme siltä pohjalta ryhmiä. Esimerkiksi Diili-ryhmä syntyi korkeakoulutettujen tarpeeseen. On lisäksi tosi hienoa, että kun itse järjestämme ryhmät niin pääsemme olemaan aktiivisesti niissä mukana ja tutustumaan asiakkaisiimme paremmin, Lempäälän työllisyyspalveluiden palvelukoordinaattori Joona Rontu sanoo.

Toinen uusi asiakaslähtöisyyttä tukeva palvelu on Pointti -verkkosovellua, jonka kautta on tarjolla työnhakua tukevaa yksilöohjausta verkossa.

− Tämä on ihan uusi juttu, jota ei tietääkseni ole vielä muilla kunnilla tai kaupungeilla käytössä. Pointin avulla asiakkaat voivat selkiyttää omia toiveita tulevan työn suhteen ja toisaalta meille kertyy arvokasta tietoa asiakkaidemme toiveista ja heille tärkeistä asioista. Tällaisia asioita ei ehkä tule uudelle ihmisille ensimmäisenä kerrottua, eikä moni asia siksi välttämättä tule esimerkiksi haastattelussa esiin, mutta itsekseen miettiessä ja kirjoittaessa hyvinkin, Joona Rontu toteaa.