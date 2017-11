Kansallismielisyys on Halla-ahon mielestä hyvä asia

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho pistäytyi Ideaparkissa pyhäinpäivänä 4. marraskuuta Perussuomalaisten tilaisuudessa. Tulevat presidentinvaalit näkyivät jo ennen tilaisuuden alkamista, kun Laura Huhtasaaren rintamerkkejä jaettiin yleisössä oleville.

Halla-aho käytti puheessaan paljon aikaa sen todistelemiseen, ettei kesällä jakautunut puolue ole tällä hetkellä vain yhden asian liike. Tuoreimmat gallupit osoittavat, että Perussuomalaiset on lyhyessä ajassa menettänyt jopa kolmanneksen kannatuksestaan. Halla-aho on julkisuudessa selittänyt tätä notkahdusta mahdollisella tutkimuksessa olevalla virheellä. Niin hän teki nytkin.

– Epäilen, että kyseessä on tutkimusmetodiin liittyvä häiriö.

Jos kannatuksen lasku on todellista, hän pitää siihen ensisijaisena syynä puolueesta loikanneiden järjestämää teatteria, joka on siirtänyt huomiota pois asiakysymyksistä.

Vaikka Halla-ahon luotsaama Perussuomalaiset on kannatuksella mitattuna haamu jytkynaikaisesta puolueesta, jonka kannatusluvut lähentelivät 19 prosenttia, uskoo puheenjohtaja, että puolueella on kysyntää ja tarvetta. Puheenjohtaja korosti, että puolue on pienen ihmisen asialla, mutta selkeää linjausta siihen, miten tämä näkyy puolueessa, ei tilaisuuden aikana tullut.

Halla-ahon mielestä Perussuomalaisten kansallismielisyys on myönteinen asia, sillä se yhdistää kansakuntaa. Hänen mukaansa englantilainen saa rauhassa ajaa autollaan vasenta puolta tietä omassa maassaan. Ongelmia tulee, jos vasemman- ja oikeanpuoleista liikennettä toteutetaan samassa paikassa samaan aikaan.

– Me emme halua, että englantilainen tulee Suomeen ajamaan vasenta kaistaa, Halla-aho julisti.

Maahanmuuttopolitiikkaa hän kritisoi miljardiluokan yritysbisnekseksi. Väestön ikääntyessä suhde työssäkäyvien ja työtätekevien välillä muuttuu jatkuvasti epäedullisemmaksi. Siksi maahanmuuttajiin on suhtauduttava kriittisesti.

– Huoltosuhdetta ei pidä kasvattaa entisestään siten, että tänne tulee maahanmuuttajia eläkeläisiksi pitkiksi ajoiksi tai jopa loppuiäkseen, Halla-aho totesi.

Pelkkä maahanmuuton torjuminen ei kuitenkaan ratkaise väestön ikääntymisestä johtuvaa huoltosuhteen kasvua. Tähän ongelmaan Halla-aho tarjosi hyvin perinteisiä, muistakin puolueista tuttuja ratkaisuja.

– Innovaatiot, koulutuspolitiikka, työn tuottavuuden ja syntyvyyden lisääminen, hän listasi.