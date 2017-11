Lempäälä kasvaa ja talous kohentuu

Lempäälän kunnan taloussuunnitelmaesitys 2018–20 kohentaa kunnan taloutta, turvaa kunnan peruspalvelujen tason ja suuntaa resursseja kasvuun sekä yrittäjyyden tukemiseen.

Kasvava Lempäälä pystyy varautumaan omarahoituksellaan vuosien 2018–20 investointeihin siten, että kunnan asukaskohtainen velka ei kasva vuoden 2020 loppuun mennessä. Vähitellen käynnistynyt verotulopohjan elpyminen ja onnistunut kunnan palvelumenojen kuluhillintä näkyvät Lempäälässä jo tänä vuonna. Kuluvan vuoden suotuisalla kokonaistalouden kehityksellä ja kunnanhallituksen vuosien 2018–20 taloussuunnitelmaesityksellä kunnan talous pysyy ylijäämäisenä. Myös kaikki veroprosentit vuodelle 2018 pysyvät ennallaan.

Vuoden 2018 talousarvioesityksen käyttömenojen taso on 129,8 miljoonaa euroa, mikä on prosentin enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vuosikate on noin 11 miljoonaa euroa eli 472 euroa asukasta kohden. Verotulojen kasvuksi on arvioitu 2,9 prosenttia. Valtionosuuksien arvioidaan vähenevän yli viisi prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Talousarvioesitys lisää henkilöstöresurssia 20 työntekijällä. Lisäyksiä on kohdistettu mm. opetukseen ja varhaiskasvatukseen, terveys- ja perhe-/sosiaalipalveluihin sekä eri palvelualueiden yhteistyönä toteutettaviin ennaltaehkäisevin palveluihin. Keväällä 2018 toimintansa aloittaa kunnan omana palveluna uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö, joka samalla laventaa avopalvelujen tarjontaa vammaispalveluiden asiakkaille. Kasvua viedään eteenpäin yrittäjyyttä palvelevalla konseptilla, jossa yhdistetään yritysalueiden kaavoitus, rakennuslupakäsittely sekä elinkeinoyhtiön osaaminen.

Taloussuunnitelmavuosien investointiohjelma sisältää panostuksia aktiiviseen maanhankintaan ja Lempäälän kuntakeskustan kehittämis- ja infrainvestointeihin. Nettoinvestoinnit ovat vuosittain keskimäärin noin 14 miljoonaa euroa sisältäen Lempäälän Vesi -liikelaitoksen vajaan kolmen miljoonan vuosi-investoinnit.

Kasvavan kunnan investoinnit jatkuvat 2020-luvulla, joten investointien toteuttamisessa on tarpeen harkita erilaisia toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja

Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee sekä vuosien 2018–20 taloussuunnitelmaesityksen joulukuun kokouksessaan keskiviikkona 13. joulukuuta.

Lempäälän kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018–20

Asukasluku (arvio 31.12.2018) 23.345 (kasvua)

Tuloveroprosentti 20,5 % (ennallaan)

Nettoinvestoinnit 2018 15,6 M€ (kasvua)

Lainat/asukas (arvio 31.12.2018) 3 136 € (vähemmän kuin vuonna 2016)

Plussat ja miinukset

+ taloussuunnitelmaesitys kohentaa kunnan kokonaistaloutta ja turvaa peruspalvelujen tason

– verotulopohja elpyy kasvu-uralle varsin hitaasti, joten talouskehityksen ylläpito ja sote-/ maakuntauudistuksen muutoksiin varautuminen vaatii yhä malttia