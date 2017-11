Lempäälä vuokraa Akaalle kuusi luokkatilaa

Lempäälän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6. marraskuuta vuokrata Akaan kaupungille yhteensä kuusi luokkatilaa Viialan yhtenäiskoulun oppilaiden väistötiloiksi.

Akaan kaupunki esitti lokakuun lopussa Lempäälän kunnalle anomuksen, jossa se etsii terveellisiä ja turvallisia väistötiloja Viialan alueen oppilaille. Viialan yhtenäiskoulussa on sisäilmaongelmia. Tällä hetkellä oppilaita on siirtotiloissa muun muassa Akaan seurakunnan omistamassa Kumpulan leirikeskuksessa Viialassa. Akaan kaupungin työsuojeluvaltuutetut ovat päättäneet 3. marraskuuta, että tilojen käyttö on lopetettava torstaina 9. marraskuuta.

Kunnanhallitus päätti vuokrata Akaan kaupungille kolme luokkatilaa Lempoisten koulusta ja kolme luokkatilaa Virta-kampukselta. Sekä Lempoisten että Virta-kampuksen luokkatilojen vuokraksi päätettiin 11 503 euroa kuukaudessa. Yhteensä kaikkien tilojan kuukausivuokra on 23 006 euroa.