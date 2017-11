Miltä työttömyys tuntuu?

Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry kerää tarinoita siitä, miltä työttömästä tuntuu. Lisäksi yhdistys aloittaa päihteettömät iltakokoontumiset kaiken ikäisille.

Kaikkien oma olohuone, Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry:n Sopukka, avautuu 22. marraskuuta Puistolinnassa. Yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Uotila kertoo, että Sopukan tarkoitus on edistää päihteetömyyttä. Sopukan ovet ovat keskiviikko- ja lauantai-iltaisin viidestä yhdeksääm. Kuppilan sijaan voi siis suunnata kulkunsa yhteiseen olohuoneeseen lukemaan lehtiä, pelaamaan pelejä, paistamaan makkaraa tai muuten vain viettämään aikaa yhdessä. Retkiäkin on suunnitteilla.

Idea Sopukasta tuli kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneelta asiakkaalta. Lempäälän–Vesilahden Työttömien väki kävi muutaman kerran ottamassa mallia ja tutustumassa Hervannan Täkyssä, jolla on samantyyppistä toimintaa. Sekä Täkyn että Sopukan toiminnassa voi olla mukana kuka tahansa. Yhdistyksen väkeä on kokoontumisissa mukana, mutta toiminta tulee olemaan Sopukan kävijöiden näköistä ja he saavat vaikuttaa siihen vahvasti.

Sopukan lisäksi uutena yhdistyksen toimintamuotona alkaa Valo-valmennus. Valo-valmennus mahdollistaa alkuvaiheessa myyjän osatutkinnon suorittamisen Lempäälän Kierrätyspuodilla tai LeVeTeksillä. Osatutkinnon suorittaminen sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa opiskelut ovat jääneet kesken tai niistä on huonoja kokemuksia. Osatutkinnolla voi päästä jälleen opiskeluun kiinni ja innostua siitä.

Ensimmäinen myynnin osatutkinto starttaa vuoden alussa ja jokaisen tutkinnon kesto on yksilöllinen riippuen asiakkaan tarpeista ja koulun näyttöjen aikatauluista. Jaana Uotila kertoo, että osatutkinnon suorittaminen ei vaikuta suorittajan tukiin.

Loppuvuonna Lempäälän–Vesilahden Työttömät puuhaavat muun muassa ideoimansa Suomi 100 -hankkeen parissa.

Jaana Uotila kertoo, että häntä kiukuttaa viime aikoina pinnalla ollut työttömien mollaaminen. Hän muistuttaa, että niin sanottuja ideologisesti työttömiä on työttömistä vain pieni murto-osa. Esimerkiksi Lempäälän–Vesilahden Työttömissä toimii tällä hetkellä eri tukimuodoin 56 työtöntä yhdistyksen kolmessa eri toimipisteessä.

Kun työttömistä puhutaan pahaa, se synnytti idean kertoa, miltä työttömyys oikeasti tuntuu. Suomi 100 -hankkeessa työttömiltä pyydetään tarinoita, kokemuksia ja tuntemuksia työttömyydestä tekstimuodossa. Helsingin työttömien keskusyhdistyksen kautta hanke leviää ympäri Suomen. Tarinat ja runot esitetään kunkin paikkakunnan estradeilla samana päivänä 29. joulukuuta. Lisäksi tarinat kootaan yksiin kansiin.